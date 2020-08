La superstar de la WWE Asuka connaît actuellement une séquence chaude sur RAW. Lors du prochain PPV, elle a une chance de gagner le RAW Women’s Championship et SmackDown. Au milieu de tout cela, Asuka a taquiné la perspective de faire ressortir une nouvelle facette de son personnage de la WWE.

Récemment, Asuka a taquiné un nouveau look dont le visage était peint comme un clown maléfique. Cela correspondait bien à la récente agression contre son personnage qui a atteint un tout nouveau niveau depuis que Bayley a brutalisé Kairi Sane sur RAW et a mis fin à sa carrière à la WWE.

Lors d’une récente interview avec The New York, Asuka a été interrogée sur le côté le plus sombre de son personnage de la WWE. L’ancienne championne n’a pas tardé à confirmer qu’elle avait ce côté et qu’elle le mettra en lumière au bon moment. Il a également révélé que la WWE lui avait permis d’utiliser ce personnage le moment venu.

Voici ce qu’Asuka avait à dire:

« Si le moment vient, je peux le prouver. »

Asuka a également été interrogée sur son partenariat avec Shayna Baszler et sa participation aux championnats par équipe féminins de la WWE sur PayBack. Asuka pense qu’elle et Baszler peuvent vaincre Sasha Banks et Bayley pour les titres par équipe plus tard ce mois-ci.

«Je pense que nous serons champions par équipe. J’ai rejoint Shayna Baszler et je me suis senti très à l’aise avec elle. «

Est-ce un signe des choses à venir CE DIMANCHE à #SummerSlam ??? #WWERaw @WWEAsuka @itsBayleyWWE @SashaBanksWWE pic.twitter.com/kQnEksl0v7 – WWE (@WWE) 18 août 2020

Asuka et sa carrière actuelle à la WWE

Asuka a été forcée d’abandonner son match de championnat féminin RAW contre Sasha Banks lorsqu’elle a vu Bayley attaquer vicieusement Kairi Sane dans les coulisses. Cela a conduit Banks à remporter le titre tandis qu’une Asuka en colère et inquiète a tendance à blesser Sane.

Dans les semaines qui ont suivi, Asuka a eu l’occasion de défier Bayley et Sasha Banks pour leurs titres respectifs. Elle a battu Bayley sur RAW pour gagner une chance au championnat féminin RAW de Sasha Banks à SummerSlam.

Après cela, elle a remporté une Battle Royale à trois marques pour devenir la prochaine combattante du championnat féminin de SmackDown de Bayley. Elle est prête à se battre pour les deux titres à SummerSlam 2020 et pourrait sortir du PPV avec les deux championnats féminins.

