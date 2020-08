Plus de huit ans après son dernier combat à l’UFC, Dustin Jacoby a obtenu une deuxième chance de concourir dans l’octogone.

Jacoby a pris une décision unanime face à un Ty Flores ultra résistant lors du main event de la Contender Series 27 de Dana White mardi soir. Le joueur de 32 ans – avec les poids légers Jordan Leavitt et Uros Medic – a obtenu un contrat du président de l’UFC, qui admet avoir pris la décision sur place en parlant avec Laura Sanko lors de l’émission.

Après une course de 0-2 lors de son premier passage à l’UFC, qui comprenait une perte par décision unanime contre Clifford Starks à l’UFC 137 en octobre 2011 et une perte de soumission contre Chris Camozzi à l’UFC sur FOX 2 en janvier 2012, Jacoby a été libéré par la promotion. Il a passé du temps à grimper sur la scène régionale, à concourir pour des promotions comme WSOF et Bellator, ainsi qu’à participer à de nombreux combats de kickboxing pour Glory.

Malgré les montagnes russes que sa carrière lui a apportées, Jacoby n’a jamais rêvé d’une seconde chance de participer à l’UFC.

« Cela ne m’a jamais traversé l’esprit », a déclaré Jacoby aux journalistes en coulisses après avoir obtenu un contrat. «Je suis un grinder. Je reçois ce qui est à moi et je me présente et je travaille dur. Même en 2018, j’ai eu des fractures de bras dos à dos et j’ai dû prendre un peu de temps parce que je ne pouvais pas passer les entraînements. Je ne voulais pas être ce type. Je ne suis pas ce type. Alors j’ai pris un peu de temps et je savais que je reviendrais. «

Jacoby a gravement blessé Flores pendant la plupart des deux premiers tours. L’arbitre Herb Dean a crié à plusieurs reprises à Flores de «riposter» et, d’une manière ou d’une autre, il a pu continuer malgré les lourds dégâts causés par Jacoby.

«Le gamin était super dur. Je savais qu’il le serait », expliqua Jacoby. «Je pensais vraiment que j’allais finir le combat. Je n’ai pas dormi, j’ai fait les cent pas dans ma chambre sans arrêt et j’avais hâte de sortir. Je me suis battu avec beaucoup d’émotion et lors de ce premier tour, je me suis dit: « Bon sang, ce gamin reste ici. »

«Au deuxième tour, je l’ai senti descendre – il est sorti en quelque sorte – et j’ai continué à décharger sur lui, ce qui m’a en quelque sorte zappé. Je ne peux pas le dire assez, j’ai fait les cent pas toute la journée et je voulais juste terminer le combat. Je me suis battu dur et j’ai fait ce qu’il fallait pour faire le travail.

Pour les fans qui ont regardé les saisons précédentes de la série Contender, ce n’est un secret pour personne que White donne normalement des contrats aux athlètes qui obtiennent des finitions de bobines marquantes. Jacoby était bien conscient de cela après la victoire et n’était pas sûr que cela suffirait.

« Je savais que j’avais battu les pauses de lui, je savais que j’étais en avance et il n’y avait aucun doute dans mon esprit que j’allais gagner », a déclaré Jacoby. «Alors que j’étais assis là à la fin, je savais qu’il voulait une finition. Je sais qu’il cherche des finitions et je ne le savais vraiment pas. J’avais mes doutes après le combat. Je savais que j’avais gagné de manière décisive mais je sais qu’il veut des finitions.

«J’étais juste heureux d’avoir le [win] et j’ai fait ce que je suis venu faire ici. Quand le professeur m’a dit que je l’avais, j’étais pompé.

En juin 2019, Jacoby est retourné au MMA après une absence de plus de quatre ans dans des circonstances uniques. Pour la promotion du Colorado, Sparta Combat League, le combattant Factory X a participé à un match de boxe, à un combat de kickboxing et à un MMA le tout dans la même nuit, remportant les trois.

Son retour en MMA est venu contre l’ancien poids lourd de l’UFC Cody East, gagnant une décision unanime.

Participant à la série Contender – et en MMA – Jacoby était assez heureux de pouvoir ouvrir tout son arsenal, y compris la possibilité de lancer des coudes qui étaient illégaux dans Glory.

«C’était génial», a déclaré Jacoby. «J’aime mieux frapper avec des gants de boxe. J’aime les gants de 10 onces par rapport aux gants MMA. Je me souviens de mon dernier combat de MMA il y a environ un an contre Cody East, mes mains me sentent comme elles le font maintenant parce que je l’ai frappé tant de fois. C’est quelque chose qui est un peu différent, alors je dois m’y habituer à nouveau.

«Je me suis amusé là-dedans. Les coudes sont toujours amusants lorsque vous pouvez déchaîner toutes les armes. »

Maintenant qu’il est de retour à l’UFC, Jacoby veut faire avancer les choses une étape à la fois. Un objectif a été atteint mardi soir, mais l’objectif principal est de lever la main dans l’octogone pour la première fois.

«Je pense que j’ai juste besoin de m’y mettre à l’aise», a déclaré Jacoby. «J’ai remporté cette victoire, mais c’est toujours un de mes grands objectifs de remporter cette première victoire à l’UFC. J’ai toujours été le gars qui combattra n’importe quel combat. Je prendrai n’importe quel combat qu’ils me donneront et je n’ai jamais dit non. S’il y a quelques attaquants qui veulent jeter à terre et faire un spectacle pour les fans, mais tout ce qu’ils veulent me donner. Je n’appelle pas les 10 meilleurs joueurs tout de suite. Je veux me mouiller un peu les pieds et m’amuser.