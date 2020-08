Crédit d’image: UFC.com

Mike Rodriguez sait que son combat à l’UFC Vegas 7 contre Marcin Prachnio est à faire ou à mourir pour sa carrière à l’UFC.

Rodriguez a été éliminé par Da Un Jung en décembre à la suite d’une défaite par décision contre John Allan, qui a été rejetée par un no-contest. Le joueur de 31 ans a 1-2 avec un sans-concours à l’UFC.

Bien que Rodriguez ne se soit pas battu depuis décembre dernier, il ne pensait pas à l’origine qu’il se battrait avant l’automne. Mais, l’offre est venue de combattre Marcin Prachnio samedi soir et il a sauté sur l’occasion.

«Je ne pensais pas que je me battrais cet été jusqu’à ce qu’ils viennent à moi. Je pensais que ce serait une énorme douleur dans le cul de se battre et je pensais qu’ils utilisaient les plus grands noms pour que nous, les petits gars, nous perdions dans le shuffle », a déclaré Rodriguez à BJPENN.com. «C’était un oui immédiat quand je l’ai reçu. Nous avons eu le combat et Joe Lauzon était comme si nous y arrivions. «

Prachnio, quant à lui, ne s’est pas battu depuis septembre 2018. Le Polonais a une fiche de 0-2 à l’UFC avec des pertes par élimination directe contre Sam Alvey et Magomed Ankalaev.

Pour Rodriguez, il dit que cela rend la préparation difficile car il ne sait pas à quoi ressemblera Prachnio après deux ans d’absence.

«Je sais beaucoup de choses sur lui. L’un de mes principaux partenaires d’entraînement a un parcours très similaire à lui lors de leur rencontre sur le circuit de karaté. J’ai regardé en direct l’un de ses combats de ONE Championship », a expliqué Rodriguez. « La grande question est le fait qu’il est parti depuis deux ans, donc nous ne savons pas ce que Marcin nous obtiendrons. »

Le but de Mike Rodriguez est de faire ce qu’Alvey et Ankalaev ont fait et c’est de remporter une victoire au premier tour.

«Je suis tellement excité. C’est tout ce à quoi je peux penser, c’est de revenir dans la colonne des victoires », a déclaré Rodriguez. «Je crois que je peux le sortir du premier tour juste pour que je puisse faire un revirement rapide et me battre à nouveau bientôt.

Si Mike Rodriguez fait exactement cela, il espère pouvoir obtenir un autre combat cette année et commencer à prendre de l’élan.

«Je veux au moins un combat de plus cette année. Peut-être qu’après ce combat, octobre sera peut-être bon », a-t-il conclu.

Pensez-vous que Mike Rodriguez battra Marcin Prachnio au premier tour comme il le dit?