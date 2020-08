Batista peut jouer de nombreux rôles sympas à l’écran, mais aucun ne lui arrive. Il voulait vraiment jouer le populaire méchant de Batman Bane. Malgré tous vos efforts, cela ne devrait pas être le cas.

Batista ne jouerait pas Bane dans le nouveau film Batman

Un fan a tweeté qu’il avait lu un article spéculant que Dave Bautista pourrait jouer à Bane. Ce serait l’opposé du Batman de Robert Pattison.

Le membre du WWE Hall of Fame a tweeté pour informer ce fan qu’il n’est pas dans les cartes. Apparemment, il a travaillé dur pour y arriver.

Malheureusement, je ne le serai pas. J’ai fait de mon mieux

On ne sait pas pourquoi les pouvoirs factuels derrière la franchise Batman ne voulaient pas de Batista sur papier. Cela pourrait avoir plus à voir avec le fait qu’il joue déjà Drax The Destroyer, un rôle clé dans les films Guardians Of The Galaxy.

