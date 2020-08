La star de l’AEW, Ricky Starks, a récemment publié un tweet faisant la promotion de la dernière édition d’AEW Dark, qui comprend 11 matchs. Le tweet de Starks a reçu une réponse de nul autre que la championne féminine de la WWE SmackDown, Bayley, qui n’avait que des éloges pour la jeune femme. Elle a dit à Starks qu’elle était son fan numéro un et qu’il était « trop ​​beau pour le hardcore ». Bayley a également mentionné la blessure au dos de Starks et a déclaré qu’il espérait qu’il allait mieux.

Starks a répondu aux éloges de Bayley et lui a assuré que ses cicatrices avaient guéri. Découvrez l’échange ci-dessous:

Hey N’oubliez pas… https://t.co/2aEmiRYNHN – Ricky Starks (@starkmanjones) 18 août 2020

Je suis votre fan numéro 1. Tu es trop beau pour le hardcore !!!! J’espère que votre dos va mieux !!!!!!!!!! – Bayley (@itsBayleyWWE) 18 août 2020

Bayley se porte plutôt bien en tant que championne féminine de SmackDown

Cela fait un moment que Bayley est devenue la championne féminine de SmackDown. Elle a laissé les femmes les unes après les autres dans sa quête pour rester au top, dans la marque bleue. Bayley mettra son titre en jeu contre Asuka lors du prochain événement SummerSlam 2020.

Ricky Starks est l’un des derniers combattants à signer sur AEW. Il était auparavant le premier champion du monde de télévision NWA et a un bel avenir devant lui. Dans une interview avec Sportskeeda, quelques semaines à peine avant ses débuts, Starks a évoqué une variété de sujets, y compris son arrivée à NWA.

La RNF m’a trouvé grâce à ces vignettes que j’ai mises en ligne. Je ne pense pas qu’ils m’ont jamais vu me battre, je ne pense pas qu’ils m’aient jamais entendu parler, mais ils ont vu ces vignettes que j’ai produites. À partir de là, ils ont pensé: «Ce type est assez créatif. Ils m’ont amené, j’ai fait l’épisode Power.

Ses débuts à l’AEW étaient contre Cody dans un match pour le titre TNT. Bien qu’il ait perdu le combat, Starks a impressionné Tony Khan avec sa capacité sur le ring et a fini par décrocher un contrat avec AEW. Son fan ne voudrait rien de plus que de le voir gravir les échelons dans All Elite Wrestling et avoir une longue et enrichissante carrière dans la promotion.

