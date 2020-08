Bellator 243: «Chandler vs Henderson 2» arrive au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, demain soir (vendredi 7 août 2020), en streaming sur DAZN (regardez-le) et diffusé sur Paramount Network. Une pandémie mondiale n’a pas pu arrêter une revanche des poids légers prévue à la fois à Saitama, au Japon, et à Chicago, dans l’Illinois, à divers moments au cours des 12 derniers mois.

Décomposons-le:

155 livres: Michael Chandler (20 ans)5) contre Benson Henderson (28-8)



Il y a quatre ans, au Bellator 165, deux stars de longue date de Lightweight avaient le genre de combat «et si» que les fans de MMA réclamaient. Michael Chandler était le double roi de 155 livres. et est venu au SAP Center de San Jose pour défendre le trône. Benson Henderson était l’ancien roi du WEC et de l’UFC qui avait sauté le navire au Bellator MMA pour de nouveaux défis, et mettre un troisième titre de promotion autour de sa taille semblait certainement faire l’affaire. Puisque Chandler avait combattu pratiquement toute sa carrière pour Bellator, il pouvait soit prouver qu’il était l’égal de la star d’une autre entreprise, soit Henderson pourrait prouver que Chandler l’était très surfait.

En fin de compte, cependant, après cinq rounds durement disputés, aucun des deux hommes n’a réussi à prouver son point. Chandler a eu un tour d’ouverture très fort, Henderson a eu un cinquième et dernier tour encore plus fort, et tout entre les deux était à débattre pour savoir qui a décroché les frappes les meilleures ou les plus fréquentes. Cela a conduit à une décision partagée où Chandler a conservé le titre mais n’a pas prouvé qu’il était le meilleur homme, et à son tour, Henderson a dû se sentir volé après avoir gâché Chandler à la fin du combat sans toutefois pouvoir repartir avec son titre. . Il était immédiatement évident qu’une revanche serait nécessaire pour régler le compte, ce que même Chandler avait préconisé dans son entretien d’après-combat.

Avance rapide quatre ans plus tard et nous avons maintenant traversé plusieurs tentatives pour mettre en place ce match revanche. Après avoir été détrôné par Brent Primus et Patricio Freire lors de combats pour le titre, il semblait qu’il était enfin temps pour Chandler de régler le compte à Saitama Super Arena au Japon. Une blessure tardive a forcé Henderson à quitter le combat, alors Chandler s’est contenté d’assommer Sidney Outlaw à la place. Wintrust Arena à Chicago a été choisi comme nouvel emplacement pour le combat en juin, puis le coronavirus a forcé ce spectacle à être reporté. À moins que quelqu’un ne trébuche sur une corde, ne se heurte à un tuyau d’acier dans les coulisses ou ne soit testé positif au COVID-19 la semaine de combat, nous aurons enfin ce combat vendredi soir.

Lors de leur première rencontre, Chandler avait tout l’élan, ayant terminé de manière décisive trois adversaires consécutifs sans que personne ne dure plus de 3:05 du deuxième tour. Henderson s’était frayé un chemin vers une victoire sur le prétendant n ° 1 présumé après avoir été frappé par un coup de pied décisif dans un tir au titre mal conçu des poids welter contre Andrey Koreshkov. Henderson l’a apporté à Chandler et a prouvé aux sceptiques qu’il était l’homme de l’heure. Après avoir perdu une deuxième décision partagée lors de son prochain retrait, Henderson a annulé une séquence de quatre victoires consécutives pour revenir au sommet. Ironiquement, Chandler n’est plus le champion.

La pression est maintenant sur Chandler par opposition à Henderson. C’est le dernier combat de son contrat actuel avec Bellator et une victoire décisive dans le match revanche les forcera à faire une bonne offre ou le risquera de faire exactement ce que Henderson a fait – sauter le navire pour tenter sa chance ailleurs pour plus d’argent. Une défaite ne fait pas autant de mal à Henderson étant donné qu’il a déjà prouvé ses références plusieurs fois, mais cela le mettrait hors de la course pour un autre revanche potentielle – une avec l’actuel champion Patricio Freire. Chandler mesure 5 pi 8 po avec une portée de 74 po, Henderson mesure 5 pi 9 po avec une portée de 71 po, mais ce qui fait la différence, c’est la force de frappe de Chandler et la difficulté d’Henderson à soumettre. Comme nous l’avons vu lors de leur premier combat, ils peuvent parfaitement neutraliser les forces de l’autre, donc une victoire dominante dans un sens ou dans l’autre est peu probable.

Prédiction finale: Benson Henderson via décision partagée

265 livres: Matt Mitrione (13-7) c. Timothy Johnson (13-6)



Plus tôt cette année, alors que le coronavirus augmentait à travers les États-Unis, Matt Mitrione a déclaré que si vous pouviez laisser tous les combattants de Bellator qui étaient prêts à prendre le risque mettre leurs noms dans un chapeau, il serait heureux d’être tiré pour un carte n’importe où à tout moment. Ce vendredi, son souhait a été exaucé et le chapeau de tri a choisi un autre poids lourd qui partage un mandat UFC avec Mitrione. Après deux KO décevants au premier tour lors de ses deux premiers combats avec Bellator, Timothy Johnson a finalement remporté une énorme victoire sur Tyrell Fortune pour se remettre sur les rails. C’est vraiment vrai ce qu’ils disent – plus ils sont gros, plus ils tombent.

Par coïncidence, cela a toujours été le plan de match de Mitrione en tant que combattant – 85% de ses victoires (11 sur 13) viennent par KO, et aucun de ses adversaires n’a jamais été soumis. À son honneur, il ne s’excuse pas non plus. Lorsque vous entrez dans la cage avec Matt Mitrione, vous savez exactement ce que vous allez obtenir, donc vous le neutralisez avec des démontages (à la Ryan Bader) ou vous le rencontrez au centre et laissez vos mains parler. Johnson a sans doute plus d’outils dans le hangar, mais il n’a pas gagné un seul combat par soumission depuis 2014, et c’était avant l’UFC et encore moins avant Bellator. Les deux hommes mesurent 6’3 « et ont une portée formidable (79 » pour Mitrione, 78 « pour Johnson). Cependant, Mitrione est frappé par le fait qu’il n’a pas gagné lors de ses trois derniers combats et qu’à 42 ans, le temps presse. À 35 ans, Johnson est encore assez jeune pour courir si l’élan le porte dans ce combat.

Prédiction finale: Timothy Johnson via KO au premier tour

170 livres: Curtis Millender (18-5) c. Sabah Homasi (13-8)



Initialement prévu pour affronter Paul «Semtex» Daley avant que la pandémie ne ferme le Bellator 241, Sabah Homasi obtient un nouvel adversaire sur cette carte à Curtis Millender, qui, comme son précédent ennemi, a eu de l’expérience à la fois à l’UFC et au Bellator MMA. Millender a eu quelques points impressionnants dans sa carrière, y compris une séquence de neuf victoires consécutives qui comprenait «Siyar le Grand» à l’UFC 232. Depuis lors, il a 1-2 et même s’il a remporté une victoire lors de son retour au Bellator, c’était à un moment prévu. attraper un poids de 180 livres. Il a une puissance à élimination directe (six victoires sur 18) mais le montre rarement (ses trois dernières victoires sont par décision). Homasi est «vivre par l’épée, mourir par l’épée» dans ses combats – neuf des 13 victoires par KO, cinq des huit défaites de la même manière. Pour que Millender l’emporte, il doit utiliser chaque partie de sa hauteur de 6’2 « et sa portée de 76 pouces pour garder le plus petit Homasi (6’1, » 72 « ) à distance et frapper des takedowns pour neutraliser sa puissance. Si Homasi utilise le jeu de jambes pour éviter la portée et les angles de coupe, sa précision de frappe le rendra académique.

Prédiction finale: Curtis Millender par décision unanime

155 livres: Jury Myles (18-5) c. Georgi Karakhanyan (29-10-1, 1 NC)



Myles Jury est arrivé à Bellator MMA sur un train hype et a été rapidement déraillé par Benson Henderson. «Smooth Ben» a toujours eu la réputation de donner une mauvaise image aux bons combattants, mais Jury est allé plus loin en paraissant songeur et timide, incapable de comprendre quand et où appuyer sur la gâchette et tirer ses coups. Il a réalisé une bien meilleure performance au Bellator 239 mais le jury est toujours absent (jeu de mots) sur sa position dans la division.

Georgi Karakhanyan n’est pas le gars à affronter si vous n’êtes pas sûr de votre place. L’ancien champion de la WSOF et ancien n ° 1 du Bellator mesure 5’8 « avec une portée de 68 pouces, et a un mélange impressionnant de victoires par KO (sept), soumission (15) et décision (sept). Il peut gagner n’importe où dans le combat, ce qui le rend d’autant plus remarquable qu’il n’a remporté que deux de ses six derniers combats.

En tant qu’homme le plus grand et le plus long (5’11 « et 73 ») Jury ABSOLUMENT doit imposer sa volonté dans ce combat. Pas de timidité, pas de décrochage, pas d’ouvertures pour Karakhanyan pour aller au sol. Pression, pression, pression, pression. Le jury aurait certainement le cardio pour faire trois tours, mais nous l’avons vu faire cela à la fois dans une victoire et une défaite maintenant au Bellator MMA. Il est temps de monter le feu et de tuer.

Prédiction finale: Myles Jury via KO technique au deuxième tour

C’est une enveloppe!

