UNCASVILLE, Connecticut – Benson Henderson n’a pas beaucoup de pertes sur son CV, mais vendredi, il aura l’occasion d’en échanger une.

En tête d’affiche du Bellator 243, Henderson affrontera l’ancien champion des poids légers du Bellator Michael Chandler dans un match revanche de leur combat de 2016. Cette nuit-là, Chandler a battu Henderson par décision partagée.

Mercredi, Henderson (28-8 MMA, 5-5 BMMA) a déclaré à MMA Junkie qu’il ne s’était jamais intéressé aux rematchs. Cependant, sa défaite contre Chandler (20-5 MMA, 17-5 BMMA) ne l’a pas bien accueilli. Henderson est convaincu que les juges ont mal marqué.

« Je pense que parce que c’était une décision partagée si serrée et controversée, tout le monde savait qu’il y aurait une revanche », a déclaré Henderson. «Que je gagne ou perde, je ne veux jamais vraiment de revanche. Nous y sommes allés. Nous l’avons déjà fait. Allons-nous en. Je ne vais pas regarder en arrière. J’ai hâte, mais je pensais qu’il y aurait probablement une revanche à un moment donné. Nous voilà. Après ce combat, quand les juges l’ont donné Chandler, je me suis dit: « Oh, je veux te remettre la main et je vais faire mal. »

Dans une vidéo promotionnelle récente diffusée pendant Bellator 242, Henderson et Chandler se sont chamaillés dans une interview sur écran partagé animée par le commentateur Bellator Mike Goldberg. L’argument a fait le tour des médias sociaux et s’est centré sur une prédiction faite par Henderson, affirmant que Chandler chercherait à utiliser sa lutte.

Lorsqu’on lui a rappelé la brève dispute, Henderson a expliqué d’où venaient ces commentaires lorsqu’il les a fait.

« Les deux derniers combats, il ne comptait pas sur la lutte, il a été assommé », a déclaré Henderson. «Vous n’avez pas le même menton. (Quand) vous avez une longue carrière, vous testez beaucoup votre menton. (Quand) vous épatez la foule et yadda, yaddda, yadda, ce menton ne reste pas là pour toute votre carrière. Je pense qu’il ne disait pas de mensonges, mais il n’était pas totalement honnête avec son évaluation d’un guerrier KO qui est toujours à la recherche de KO à chaque combat et tout ce genre de choses. «

Pour la personne moyenne, Henderson s’attend à ce qu’il semble que lui et Chandler soient des combattants similaires à ceux qu’ils étaient en 2016. Cependant, pour l’œil le plus entraîné, Henderson pense que lui et Chandler sont techniquement améliorés.

« Pour le fan occasionnel, vous pourriez voir la personne exacte », a déclaré Henderson. «Est-ce que je pense que Chandler s’est amélioré? Probablement, bien sûr. C’est un professionnel des consonnes. Il travaille toujours sur son métier et essaie de s’améliorer. Je suis de la même manière. J’essaie toujours de m’améliorer pour m’améliorer. Pour le fan occasionnel, ils pourraient voir la même chose. Mais pour les étudiants du jeu, ils voient une petite différence ici. … Lorsque vous êtes là depuis si longtemps, la zone d’amélioration devient de plus en plus petite. »

Avec une victoire au Bellator 243, Henderson, l’ancien roi des poids légers de l’UFC et du WEC, pense qu’il va faire un pas de plus vers son objectif ultime de remporter à nouveau l’or du titre autour de sa taille.

«Pour moi, la raison pour laquelle je me bats est d’être le meilleur de la planète – d’avoir une ceinture autour de ma taille et d’être le meilleur de la planète», a déclaré Henderson. «Je veux cette ceinture Bellator autour de ma taille. Je veux cette ceinture. Cela ne dépend pas vraiment de moi. Cela dépend du plus haut. C’est au-dessus de ma note de salaire. Pour moi, il a été officiellement annoncé par Bellator que le vainqueur obtiendrait un titre prochain.

Le Bellator 243 aura lieu vendredi au Mohegan Sun Arena. La carte principale simulcasts sur DAZN et Paramount Network après les préliminaires sur MMA Junkie.