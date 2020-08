Big E est prêt à se lancer dans une carrière solo après la blessure de ses coéquipiers, où de nombreux fans ont de grandes attentes, mais on ne sait pas à quoi s’attendre de la WWE. Big E veut être unique et présenter quelque chose que personne d’autre ne peut.

L’année dernière, il était prévu de le transformer en talon, mais l’entreprise a abandonné le plan. Le membre du New Day est apparu dans The Bump de cette semaine et a expliqué comment il est possible de rester troisième et de réussir en tant que combattant en simple.

Big E ne veut pas être comme John Cena ou The Rock

Il a déclaré qu’il ne voulait pas être comme The Rock ou John Cena, il mentionne qu’ils sont géniaux, mais il veut que les gens parlent de comment il est et que personne ne peut faire tout ce qu’il peut. Il a également précisé qu’il voulait réussir avec New Day et que ses objectifs dans la vie sont vraiment différents.

Big E a environ six semaines avant le retour de Kofi Kingston. Cela pourrait voir un match à SummerSlam pour lui. Reste à voir si l’entreprise a finalement quelque chose de prévu pour lui, et si les choses deviennent intéressantes. Pour l’instant, nous pouvons attendre et nous vous tiendrons informés.

