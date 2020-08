Le Big Show a beaucoup de choses à faire dans sa carrière en ce moment. Il veut toujours continuer avec la WWE et n’a pas encore l’intention de raccrocher ses énormes bottes. La pensée est toujours là, mais elle n’agit pas en conséquence.

Bien qu’il ne se bat plus autant, la présence de vétérans comme Big Show est utilisée de temps en temps. Il a récemment été utilisé comme star de transition pour incarner Randy Orton dans son personnage de Legend Killer alors que le propriétaire de RKO se préparait à défier Drew McIntyre pour le championnat de la WWE à SummerSlam.

TV Insider s’est récemment entretenu avec The Big Show lorsque l’idée de sa retraite est venue. Vous ne voulez pas arrêter maintenant. Il veut rester utile à la WWE le plus longtemps possible.

«Pour le moment, ce n’est pas dans mon esprit, mais c’est toujours là. Avouons-le, je fais ça depuis 25 ans. Je ne suis plus un jeune combattant. Je dois voir où évolue notre entreprise et voir où je peux m’intégrer et rester un atout. Vince [McMahon] et j’ai longuement parlé ensemble de mon rôle et de ce qu’il attend de moi et de ce que je veux donner à l’entreprise. «

«Et je veux toujours contribuer à la WWE et aux jeunes talents. Je suis toujours enthousiasmé par plus de spectacles, plus d’opportunités et plus d’angles. S’il arrive à un point où il est temps de dire au revoir, je vais prendre du recul et travailler plus en coulisses. J’espère qu’ils me donneront un travail dans les coulisses pour faire quelque chose. Je veux dire, ça pourrait être la personne à qui tu passes ton Slammy après avoir gagné. Je pourrais être qualifié pour le faire. «