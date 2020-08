Lors de l’émission WWE NXT TakeOver: XXX PPV KickOff, Breezango a battu Legacy of the Phantom et Lorcan et Burch pour devenir les challengers du championnat par équipe.

Breezango opte pour les championnats IMPERIUM

Parmi les points forts du combat, il y a une belle vis Mendoza de style mexicain.

Sans aucun doute, le combat était intéressant, et bien que la victoire de la nouvelle faction était attendue, Breezango a donné la surprise et a réussi à montrer qu’il en a assez pour aller pour le championnat maximum de sa division.

Nous pouvons voir ce qui se passera dans les prochaines semaines qui sera sans aucun doute intéressant à voir et l’entreprise le révélera sûrement.

