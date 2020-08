Avant son troisième combat professionnel vendredi soir, Valérie Loureda veut remettre les pendules à l’heure.

Loureda devrait affronter Tara Graff au Bellator 243, qui aura lieu au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Conn.

La jeune femme de 22 ans est très active sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité de nombreux débats parmi les fans et les concurrentes féminines sur la façon dont Loureda se commercialise. Qu’elle porte un bikini ou qu’elle danse dans une vidéo, la mouche American Top Team ne le fait que pour une seule personne: elle-même.

«Je ne fais rien pour les médias sociaux», a déclaré Loureda aux journalistes lors de la journée des médias virtuels Bellator 243. «Je fais des choses pour moi-même. Par exemple, je suis une fille extrême en dehors de la cage. Donc, la façon dont je me commercialise, ce n’est pas pour les médias sociaux ni pour les hommes. C’est comme ça que je regarde. J’ai travaillé toute ma vie pour avoir ce corps, pour avoir cette silhouette – j’étais une ballerine, j’ai été une artiste martiale.

«Je pense que c’est là que les gens se trompent. Ce n’est pas pour les réseaux sociaux. Je suis ce à quoi je ressemble, mais je suis aussi un combattant. Qu’est-ce qu’une chose a à voir avec l’autre? Ce n’est pas parce que je suis différent des autres artistes martiaux que je suis différent. C’est mon identité, c’est pourquoi Valérie Loureda est différente. »

L’un des combattants qui s’est opposé à la stratégie marketing de Loureda est le poids coq de l’UFC Macy Chiasson, comme le montre un tweet de citation de May réagissant à une vidéo où Loureda dansait après une séance d’entraînement.

Lol, je ne peux plus. Est-ce le message que nous voulons continuer à transmettre non seulement à nos futurs dirigeants, mais aussi aux dégoûtants mecs déjà misogynes d’ici. Sommes-nous ici pour nous battre et être des modèles ou sommes-nous ici pour les adeptes masculins et les strip-teases. # Bringwmmaback https://t.co/vzPMYtZllI – Macy Chiasson (@macy_chiasson) 27 mai 2020

Pour ceux qui ressentent la même chose que Chiasson, Loureda ne se soucie pas nécessairement des critiques car ils ne savent pas qui elle est vraiment.

«J’ai différentes passions en dehors de la cage et c’est pas grave», a expliqué Loureda. «Ce que je suis ne signifie pas que je me commercialise comme ça. Cela signifie que je suis une fille normale qui a une éducation en dehors de la cage et qui devrait être reconnue.

«C’est juste de la jalousie et ils ne sont pas éduqués dans cet aspect. Ils ne l’ont jamais vu auparavant et ils ne peuvent pas le gérer. Mais ils le feront quand ils me verront me battre dans la cage.

«Master» a eu ses deux premiers combats professionnels sous la bannière Bellator en 2019. En février, Loureda a remporté une victoire TKO au premier tour sur Colby Fletcher au Bellator 2016. Quatre mois plus tard, elle s’est améliorée à 2-0 après avoir obtenu un tirage unanime. décision sur Larkyn Dasch chez Bellator 222.

Après plus d’un an d’absence de compétition, Loureda estime que le travail acharné qu’elle a fait au gymnase éliminera toute rouille.

«Je n’ai pas concouru dans la cage (Bellator), mais je me suis battu comme un fou à la maison. »Dit Loureda. «J’ai fait le camp de Joanna (Jedrzejczyk) pour ce combat (avec Zhang Weili à l’UFC 248), puis la quarantaine a eu lieu, donc je pense que je fais ça depuis si longtemps que je n’ai pas l’impression que ça fait un an. Ça fait trois mois depuis mon dernier combat et je me sens frais.

Graff fait ses débuts promotionnels après avoir concouru sous la bannière King of the Cage pour ses deux premiers combats. «The Tiny Terror» a remporté le premier tour de Marisol Ruelas lors de ses débuts professionnels en octobre 2018 avant de subir le même sort un mois plus tard lors d’un combat contre Alibeth Milliron.

En ce qui concerne le plan de match potentiel de son adversaire, Loureda pense qu’elle est plus que préparée.

« Je pense qu’elle est beaucoup plus âgée que moi », a déclaré Loureda. «Elle a beaucoup d’expérience, beaucoup de combats amateurs. Nous avons tous les deux deux combats en tant que pros, mais je ne suis pas guidé par cela. Je sais qu’elle va y aller agressivement, pour décrocher, essayer de me faire tomber et je ne pense pas qu’elle réalise à quel point je suis forte. »