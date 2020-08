Le « Monday Night Messiah » Seth Rollins a été au sommet de son art récemment, réalisant des performances impressionnantes. L’ancien champion universel de la WWE s’est récemment entretenu avec Alex McCarthy de talkSPORT pour une interview. Au cours de l’interview, on a demandé à Rollins quelles superstars s’étaient beaucoup améliorées en 2020. Voici ce que Seth Rollins a dit:

Je pense que les deux gars qui ont le plus retenu mon attention sont Aleister Black et mon disciple Murphy. Ces gars-là avaient évidemment une rivalité il y a quelque temps et ont eu des combats incroyables, vous pouvez donc voir qu’ils sont tous les deux très talentueux et très désireux de passer au niveau suivant. Et cela a continué pendant cette période très étrange où nous sommes là où nous n’avons pas de public.

Seth Rollins a également expliqué comment Aleister Black et Murphy ont évolué en tant que superstars cette année:

Murphy a vraiment fait un pas en avant et a essayé de comprendre quel était son rôle et qui était Murphy. C’est quelque chose auquel je n’avais jamais pensé auparavant. Il pensait qu’il était un combattant australien [risas] et c’est génial, c’est incroyable à ça. Mais quelle est la prochaine étape? Et Aleister Black est dans le même sens. À l’avenir, je pense que vous verrez ces deux garçons faire des pas plus importants. Une des choses que nous devons comprendre si vous ne pouvez pas créer de nouvelles étoiles du jour au lendemain.

Seth Rollins explique comment la WWE peut transformer Black et Murphy en stars

Seth Rollins a continué à discuter de la manière dont la WWE peut aider à faire d’Aleister Black et Murphy des stars. Rollins a déclaré que la WWE devrait être patiente et devait les développer lentement, en attendant le bon moment. Rollins a également parlé de l’importance de féliciter Black et Murphy parmi le côté plus informel du public de la WWE:

Il faut être patient, il doit y avoir une construction, il doit y avoir une histoire, ce doit être le bon moment. Vous ne pouvez pas placer les gens à la télévision dans des positions de premier plan que personne ne sait si vous voulez que les téléspectateurs occasionnels restent à l’écoute. C’est un processus, cela fait que ces gars se rassemblent avec le public et les téléspectateurs qui ne combattent pas nécessairement les fans et les mettent ensuite dans des positions pour être des stars. De toute évidence, ils se sont intensifiés.

Seth Rollins a récemment affronté Rey Mysterio au PPV Extreme Rules, battant la légende de la WWE dans un match Eye For An Eye. Il semble que Rollins se battra avec le fils de Mysterio, Dominik.

