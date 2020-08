Six ans après sa sortie à l’UFC, Daniel Pineda est de retour à l’UFC.

Après des arrêts à Bellator, la PFL, la LFA et le Fury FC, Pineda (26-13 MMA, 3-4 UFC) a signé un contrat UFC plus tôt cette année. Il y a eu des hauts et des bas en cours de route, mais Pineda a déclaré qu’il ne s’était jamais demandé qu’il reviendrait.

« Ça fait du bien », a déclaré Pineda à MMA Junkie lors d’une conférence de presse virtuelle avant le combat de l’UFC 252 mercredi. «Ce n’était pas un (long) camp d’entraînement mais ça fait du bien d’être de retour, mec. Je suis heureux d’être ici. … Je savais que j’allais revenir et lui donner une autre course. J’ai dit aux entraîneurs et à tout le monde que je vais lui donner une dernière course. C’est la course que je donne. «

Avant de signer à nouveau avec l’UFC, Pineda a participé au tournoi poids plume 2019 de la PFL. En tant que remplaçant d’après-saison, Pineda a remporté deux combats en une nuit pour entrer son billet dans la finale d’un million de dollars. Cependant, Pineda a été signalé pour avoir un rapport testostérone / épitestostérone élevé dans son système. En conséquence, ses victoires ont été annulées en no-contests et il a été suspendu six mois.

Malgré la controverse et la mise à l’écart, Pineda avait l’esprit ailleurs. Sa femme était enceinte et vient d’accoucher d’une petite fille. Pineda s’est largement concentré sur l’aide à sa famille

«Vous travaillez si dur et c’est arrivé», a déclaré Pineda. «Je veux dire, c’est juste nul, tu sais? … (Mais) je n’ai pensé à rien de tout cela. Je viens d’avoir ma petite fille. Elle a deux mois. Ma femme est enceinte depuis neuf mois. Je prends juste soin de mon bébé et j’essaye de m’entraîner. Je savais que j’allais rentrer ici. Je savais que j’allais rentrer ici.

«Maintenant, il est juste temps de me prouver à moi-même et à tous les fans et à tous les autres – et à quiconque doute de moi là-bas. Tout ce qu’ils font, c’est douter. Attendez, venez samedi soir.

Pineda compte deux buts pour son deuxième passage à l’UFC, qui débutera samedi à l’UFC 252. Il affrontera Herbert Burns dans le premier match de la carte.

« (Je vais) arriver au sommet et gagner autant d’argent que je peux », a déclaré Pineda. «C’est exactement ce qu’est ma deuxième descente: gagner autant d’argent que possible pour pouvoir subvenir aux besoins de mon bébé et de ma fille à la maison.»

L’UFC 252 se déroule samedi à l’UFC Apex de Las Vegas. La carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN / ESPN +.