L’épisode de WWE RAW de ce soir s’est terminé avec Randy Orton attaquant brutalement le Hall of Famer de la WWE et son mentor, Ric Flair. Orton a battu Kevin Owens dans un concours percutant, puis réprimandé Flair dans une longue promotion. Juste au moment où les choses semblaient s’être arrangées entre eux deux, Orton donna un coup bas à Flair.

Orton a ensuite procédé à livrer un Punt dévastateur sur un Flair abattu. La fin du spectacle a vu Drew McIntyre courir sur le ring, tandis qu’Orton a sauvé. Maintenant, le compte Twitter officiel de WWE Network a publié un clip exclusif montrant les conséquences de l’attaque impitoyable d’Orton contre Flair. La vidéo montre du personnel médical plaçant Flair semi-conscient sur une civière et le portant à l’arrière, pendant que McIntyre l’examinait.

EXCLUSIF: @RicFlairNatrBoy reçoit des soins médicaux après l’attaque impitoyable de @ RandyOrton. pic.twitter.com/zuqoB0uzzJ – WWE Network (@WWENetwork) 11 août 2020

Randy Orton a retrouvé sa personnalité impitoyable

L’année 2020 a été une course folle pour Randy Orton. Le badass féroce que nous avons vu en 2009-10 est de retour et plus dangereux que jamais. Orton a brutalisé son autre meilleur ami, Edge, sur le chemin de WrestleMania 36. Il a également attaqué Matt Hardy, et était imperturbable alors qu’il livrait un RKO à eevn Beth Phoenix.

Flair était le mentor d’Orton lorsque les deux faisaient partie d’Evolution en 2003. Peu de gens pensaient qu’Orton s’abaisserait à ce niveau, même s’il a prouvé qu’on ne peut pas lui faire confiance.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.