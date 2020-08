Renee Young est prête à quitter la WWE et a déjà remis l’avis il y a plus d’une semaine. Young est sur le point de terminer son séjour de 8 ans dans l’entreprise et ce week-end marquera sa dernière apparition.

PWInsider a été le premier à signaler son départ de la WWE. Maintenant, Dave Meltzer sur Wrestling Observer Radio a confirmé la nouvelle et a également ajouté la raison possible pour laquelle elle quitte la WWE.

Raison pour laquelle Renee Young quitte la WWE

Selon Meltzer, la situation du COVID-19 a joué un rôle énorme dans le départ de Renee Young. Parlant du dernier épisode de Wrestling Observer Radio, Meltzer a déclaré:

«En ce qui concerne la raison, je veux dire, si vous regardez le moment, je pense qu’il est assez sûr de dire que tout le problème de COVID est probablement une grande partie de cela, vous savez juste, encore une fois, qu’elle n’était pas la seule. De nombreuses personnes ont reçu le COVID et de nombreuses personnes n’ont jamais reçu d’appels des personnes les plus importantes de l’entreprise et plusieurs d’entre elles étaient mécontentes, mais vous savez que leur situation est différente. «

Il a déjà été rapporté que les supérieurs de la WWE, dont Vince McMahon, Triple H, Kevin Dunn et Mark Carrano, n’avaient pas contacté Renee Young après avoir été testée positive au COVID-19.

Son départ est certainement dommage et il semble qu’il y ait eu des malentendus. Espérons que l’entreprise se porte bien.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.