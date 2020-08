Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, semble avoir à cœur une future confrontation avec son compatriote légende du MMA, Georges St-Pierre.

Le Russe invaincu est sur le point de s’engager dans un combat pour l’unification du titre avec Justin Gaethje en octobre à l’UFC 254. Si «The Eagle» peut sortir victorieux contre «The Highlight» cet automne, il espère que sa prochaine apparition dans l’Octogone viendra contre «GSP ».

Georges St-Pierre (26-2 MMA) a pris sa retraite des arts martiaux mixtes pour la deuxième fois après sa victoire de soumission contre Michael Bisping à l’UFC 217 dans laquelle il a remporté le titre convoité des poids moyens.

Malgré la décision du Canadien de ne pas se battre, «GSP» est resté catégorique sur le fait qu’il reviendrait à l’action pour un super-combat avec le champion en titre des poids légers de l’UFC à Khabib Nurmagomedov.

Khabib est définitivement d’accord avec l’idée, mais sait aussi que le temps passe pour que le super combat se produise.

«C’est un combat entre mes rêves et mon père», a expliqué Nurmagomedov (transcription via MMAJunkie). «Le temps presse, St-Pierre a 40 ans l’année prochaine, il doit décider si on va se battre ou non.

Khabib, qui a tragiquement perdu son père plus tôt cette année à la suite de complications du coronavirus, a poursuivi:

«Si (St-Pierre) revient à l’UFC et accepte de me battre, je le combat», a poursuivi Nurmagomedov. « Pourquoi? Parce que la dernière fois qu’il a perdu, c’était en 2007. Ma carrière a commencé en 2008. Ensemble, nous sommes invaincus depuis 25 ans. Je parle en termes de temps, pas de combats. Je ne pense pas que l’UFC aura une autre chance de se battre comme ça, certainement pas dans les 10 prochaines années. Alors, Georges St-Pierre est le suivant. Sinon, laissez Conor battre (Dustin) Poirier ou que Tony le batte, alors je les combattrai. «

Selon Khabib, l’Ultimate Fighting Championship est déjà à bord avec un combat potentiel contre St-Pierre, ceci s’il peut vaincre Gaethje à l’UFC 254.

«Si je battais Gaethje, alors en avril je pourrais combattre St-Pierre. (L’UFC) m’a dit qu’ils négocieraient avec St-Pierre.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 15 août 2020