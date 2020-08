Matt Cardona, alias Zack Ryder, était probablement l’un des personnages les plus divertissants de la WWE à un moment donné, mais il n’a jamais atteint les sommets qu’il aurait probablement dû avoir, pour diverses raisons. La star d’AEW Chris Jericho a toujours cru qu’il était un excellent travailleur et a déclaré qu’il aimerait travailler avec lui sur AEW.

Dans son spécial du samedi soir, Chris Jericho a déclaré que Cardona était trop créatif et talentueux pour être à la WWE et lui a dit de quitter la WWE il y a des années. Il a dit:

«Il arrive un moment où vous ne pouvez plus être un sac de boxe et c’est trop beau pour ça. Il ressemble à un million de dollars, il sait travailler, il est très solide sur le ring. Il est très créatif. Vous avez juste besoin de confiance. Il a juste besoin d’un coup et je suis vraiment excité que Cody et Tony aient décidé de lui donner une chance et je sais que j’aimerais travailler avec lui. «

Chris Jericho a également parlé du personnage de Zack Ryder et a déclaré que le personnage officiellement nommé Zack Ryder était mort. Il a dit:

« C’est comme la première nuit où Hager était sur AEW et la foule a commencé à chanter » We the People « et j’ai dit, c’est fait. C’était une mauvaise idée d’un mauvais créatif et c’est la même chose avec Long Island Iced-Z. , l’ancien ZR, est mort et a enterré les garçons. J’ai terminé. C’est quelque chose de complètement différent et nous allons vous montrer à quel point Matt Cardona est précieux.