Chris Jericho n’a jamais hésité à partager son opinion et a des histoires intéressantes dans ses spéciaux du samedi soir. On a demandé à Jericho qui était le top 5 des personnes qu’il voulait sur AEW, et il a nommé Roman Reigns et Richochet dans cette liste.

Chris Jericho a nommé Will Ospreay et Kota Ibushi dans leur top 5 des étoiles pour signer sur AEW

Chris Jericho a été invité à nommer les cinq meilleures personnes qu’il aimerait voir sur AEW et Jericho a déclaré:

«Roman Reigns, Ospreay, Richochet, Ibushi, je veux dire, faisons Ibushi peut-être et Don Callis. Comment c’est? »

Vous pouvez regarder le segment à 1:12:30 dans la vidéo ci-dessous

Chris Jericho a toujours fait l’éloge de Roman Reigns lorsqu’on lui a posé des questions similaires dans le passé, et il n’est pas surprenant qu’il figure sur sa liste. Jericho a toujours soutenu qu’il serait en tête de sa liste de souhaits et a déclaré:

«Je mettrais Roman Reigns en tête de cette liste de souhaits pour n’importe qui parce qu’il n’est pas seulement un travailleur acharné, c’est un gars formidable. S’ils le laissaient être lui, il serait la plus grande star de l’industrie réelle. C’est donc un gars sur qui j’aimerais mettre la main. «

Peut-être que l’une des cinq personnes que vous avez énumérées trouvera son chemin vers AEW, et il ne nous restera plus qu’à voir ce qui se passera à l’avenir.

