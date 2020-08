Chris Weidman s’est retrouvé dans la colonne des victoires samedi soir à l’UFC Vegas 6, mais ce n’était pas exactement la plus jolie victoire que vous ayez jamais vue.

Son adversaire Omari Akhmedov a reçu plus de quelques coups de poing méchants sur Weidman, et quand Chris a commencé à ralentir et à se fatiguer à la moitié de la seconde, il semblait qu’Akhmedov était sur le point de prendre le relais. Heureusement pour l’ancien champion des poids moyens, Akhmedov s’est avéré tout aussi fatigué au troisième, ce qui a permis à Weidman de l’étouffer au troisième tour avec ses compétences de lutte supérieures.

«Je suppose que parfois ce n’est pas la façon dont vous vous attendez à ce que ce soit, mais vous devez continuer à avancer», a-t-il déclaré dans une interview après le combat avec Megan Olivi. «Je suppose que c’est ce que j’ai fait, mais je ne suis pas très satisfait de cette performance. Je suis content d’obtenir un W mais ce n’est pas ce à quoi je m’attendais et je suis juste un peu déçu. Mais en même temps, cela pourrait être bien pire.

«Je me sentais vraiment bien en sparring en faisant beaucoup de ce mouvement sur les pieds», a expliqué Weidman lors de la conférence de presse d’après-combat. «Mais le but de celui-ci, je savais que mon pain et mon beurre étaient la lutte et les démontages. Le but était donc de rester détendu et de ne pas trop jouer sur les pieds. Beaucoup de mes combats dans le passé, je gagne sur les pieds et ensuite je me suis fait prendre juste en essayant de le faire, étant excitant. Donc, l’objectif était d’essayer d’obtenir mon pain et mon beurre cette fois autant que possible.

«C’était juste un combat si étrange», a-t-il poursuivi. «C’était tellement bâclé. Chaque fois que je me suis mis à ses jambes, j’étais un peu en retrait, un peu trop bas sur la jambe ou un peu trop haut. Le poids était juste. Cela s’est transformé en un combat bâclé. Mais c’est arrivé à ce troisième tour, j’ai pu creuser profondément et trouver le W. Même au deuxième tour quand il arrivait à la jambe simple, j’allais pour ce nouvel étranglement que je faisais et à chaque fois qu’il juste f ** king m’a abattu.

«Alors j’étais comme‘ Merde, qu’est-ce que je fais, je dois arrêter de le faire! Je dois revenir à mon crochet et à mon poignet. Mais j’y suis allé, c’était un combat décousu. Je suis juste heureux de retourner dans l’octogone et de trouver un moyen de gagner. Il était fort comme l’enfer. C’est un gars décousu. Il n’a pas perdu en six combats, donc c’était bien de sortir et de recommencer dans la division des poids moyens. «

On n’a pas beaucoup parlé du conditionnement de Weidman, mais il a fait référence à plusieurs reprises à la négligence du combat (un sous-produit de l’épuisement).

«Même dans certains de mes meilleurs moments de ce combat, c’était bâclé, et je suis vraiment fier d’être un technicien et de rendre les choses jolies et de rendre les choses faciles», a-t-il déclaré. «Je n’ai pas pu faire ça ce soir. Mais je pense que c’était un pas dans la bonne direction d’obtenir un W contre un dur à cuire. Je suis ravi d’entrer là-dedans avec certains de ces gars de haut niveau chez les poids moyens et de vraiment commencer à faire une déclaration. J’ai l’impression d’être renouvelé et j’ai pris un nouveau départ ici. »

Il n’est pas surprenant que Chris cherche à retourner dans la cage et à rattraper tout ce temps perdu en raison de blessures.

« Je suis prêt à agir très vite ici », a déclaré Weidman. «Je suis en bonne santé, je m’entraîne très fort depuis mai et je me sens bien. Alors je veux y aller très vite ici. Nous allons donc parler à l’UFC. Je déménage ce mois-ci, donc je dois me concentrer là-dessus les prochaines semaines. Et puis je serai prêt à partir. Je vais rester en forme et être prêt à partir. «

Ce sera une bataille difficile pour Weidman de prouver qu’il peut toujours s’accrocher avec le meilleur de la division empilée de 185 livres de l’UFC, mais c’est là qu’il brille.

«Plus il y a de pression, mieux c’est», dit-il. «À la fin de la journée, j’aime vraiment faire ça, j’aime avoir toute cette pression sur moi-même. J’adore ce sentiment d’avoir un peu peur et ce sentiment de vouloir fuir une situation et de traverser ces moments. C’est bon. »