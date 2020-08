Plus que toute autre chose à l’UFC Vegas 6, Chris Weidman voulait juste gagner.

Il semble qu’il y a toute une vie, le natif de New York était un champion des poids moyens UFC invaincu et incontesté. Mais il a affronté Omari Akhmedov samedi soir avec une fiche de 1-5 au cours de ses six derniers combats.

Avec l’espoir de remonter un jour dans la course au titre, Weidman savait qu’une autre défaite était inacceptable et qu’il devait faire le travail par tous les moyens nécessaires.

« Beaucoup de mes combats dans le passé, je gagne sur les pieds, puis je me suis fait prendre à essayer de le faire, étant excitant », a déclaré Weidman à propos d’une stratégie de lutte contre Akhmedov. «Donc, le but était d’essayer d’obtenir mon pain et mon beurre cette fois autant que possible.

«C’était juste un combat bizarre. C’était tellement bâclé. Chaque fois que je me suis mis à ses jambes, j’étais un peu en retrait, un peu trop bas sur la jambe ou un peu trop haut. Le poids était éteint. Cela s’est transformé en un combat bâclé. Mais au troisième tour, j’ai pu creuser profondément et trouver le «W.»

«C’était un combat décousu. Je suis juste heureux de retourner dans l’octogone et de trouver un moyen de gagner. Il était fort comme l’enfer. C’est un gars décousu. Il n’a pas perdu en six combats. C’était bien de sortir et de recommencer dans la division des poids moyens.

Dans un monde parfait, Weidman aurait dominé Akhmedov de la première seconde de la manche d’ouverture jusqu’à la corne finale. Mais il a été obligé de creuser profondément tout en faisant face à l’adversité tout au long du combat.

Ce n’est probablement pas une performance à ajouter de si tôt à son palmarès, mais Weidman a finalement atteint son objectif principal.

«Ce n’est pas le combat que j’ai imaginé pour être honnête», a déclaré Weidman. «J’envisage toujours les guerres, les moments difficiles et les traversées, mais c’était, même dans certains de mes plus beaux moments de ce combat, c’était bâclé, et je suis vraiment fier d’être un technicien et de rendre les choses jolies et de les rendre semble facile. Je n’ai pas pu faire ça ce soir.

«Mais je pense que c’était un pas dans la bonne direction d’obtenir un« W »contre un dur à cuire. Je suis ravi d’entrer là-dedans avec certains de ces gars de haut niveau chez les poids moyens et de vraiment commencer à faire une déclaration. J’ai l’impression d’être renouvelé et j’ai pris un nouveau départ ici. »

Après la victoire, Weidman a révélé son prochain déménagement en Caroline du Sud, où il continuera à s’entraîner avec le poids welter de l’UFC Stephen «Wonderboy» Thompson. Après cela, le prétendant de 36 ans espère réserver un autre combat «assez rapide» tout en ciblant le meilleur des meilleurs que la division des poids moyens a à offrir.

Il n’a peut-être pas la ceinture autour de sa taille pour le moment, mais Weidman promet qu’il a toujours le même état d’esprit de championnat qui l’a amené au titre en premier lieu. C’est pourquoi il croit vraiment qu’il portera à nouveau de l’or.

«Putain de raison, je suis un champion», a déclaré Weidman. «J’ai traversé tellement d’adversité, j’ai eu tellement de critiques à mon égard. D’être le champion du monde invaincu à ne jamais vraiment obtenir l’amour ou le respect que je ressens que je méritais quand j’étais au sommet, puis finalement être renversé et puis tout le monde sautait dessus, essayant de me frapper pendant que j’étais à terre.

«Pour surmonter cela, c’est un état d’esprit de championnat. Une grande partie de moi qui pousse et continue de faire ce que je fais et avec la confiance que j’ai est d’aider à inspirer d’autres personnes. La vie ne se déroulera pas comme vous le souhaitez tout le temps. Vous devez être capable de passer à travers, et «F» les sceptiques et simplement croire en vous-même. Je n’ai pas fini de montrer au monde ce dont je suis capable. Dans ces moments-là, ne reculez pas. N’arrêtez pas et continuez simplement à avancer. «