Malgré tous ses voyages précédents dans l’Octogone, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman pourrait entrer dans le combat le plus important de sa carrière plus tard ce soir (samedi 8 août 2020) à l’UFC Vegas 6 en direct sur ESPN + de l’intérieur de l’UFC APEX en Las Vegas, Nevada.

Weidman, 36 ans, affrontera le vétéran russe Omari Akhmedov dans l’événement co-principal. Ce n’est peut-être pas le match de haut niveau que Weidman a l’habitude de voir au cours des cinq dernières années, mais c’est un combat qui donnera à l’ancien champion de l’UFC une chance de réparer ses récents torts.

« Je suis 1-5 dernier lors de mes six derniers combats, ce que tout le monde veut que je dise, alors voilà », a déclaré Weidman lors de la journée des médias virtuels de l’UFC Vegas 6.

L’héritage de Weidman dans le sport est toujours lié à ses deux victoires sur le grand Anderson Silva, mais le natif de New York détient également des victoires sur d’autres légendes brésiliennes comme Vitor Belfort et Lyoto Machida. Pourtant, Weidman n’a que 1-5 lors de ses six derniers voyages dans l’Octogone, laissant tomber chacune de ces pertes par KO ou TKO. Terminer à un rythme aussi rapide laisse généralement un combattant à réfléchir à sa retraite, mais Weidman le juge au niveau de la compétition qu’il a affrontée et à la nature du sport en général.

« Ce sont tous les combats qui font que ce sont les cinq meilleurs gars avec lesquels j’étais juste là-dedans et il n’y a pas de honte à cela », at-il déclaré. «Ce sont tous des gars que je faisais très bien contre eux, à part le combat (Dominick) Reyes. Il m’a eue, il m’a eu un peu tôt, donc je n’ai pas pu en tirer autant que je le voudrais. «

«Et c’est parfois ainsi que fonctionnent les arts martiaux mixtes», a-t-il poursuivi. « Donc je sais juste quel est mon potentiel, et je sais que j’ai tout fait correctement à l’entraînement, et je vais juste y aller et tout mettre en jeu et nous verrons ce qui se passe. »

Le match de ce week-end avec Akhmedov marquera le retour de Weidman dans la même division des poids moyens qui a fait de lui un nom connu il y a tant d’années. «All-American» était passé aux poids lourds légers lors de son dernier combat et a fini par être éliminé par Dominick Reyes en moins de deux minutes. Weidman n’a pas concouru aux poids moyens depuis la fin de 2018, donc la réduction a été un peu plus difficile que d’habitude.

«Ma dernière fois en 85 était en 2018, donc je n’ai pas eu à garder mon poids pendant quelques années, mon corps n’est pas aussi habitué à descendre vite que par le passé. Je pense donc que le fait de vieillir un peu le ralentit un peu, en ce qui concerne la vitesse à laquelle vous pouvez le retirer et la vitesse à laquelle cela peut prendre.

À la fin de la journée, Weidman a encore assez de choses dans le réservoir et un nom assez grand pour faire une autre course au sommet à 185 livres. Heureusement, il n’aura pas à vaincre les 5 meilleurs talents pour prouver sa valeur. Akhmedov est certainement un combattant coriace et plus que capable d’envoyer Weidman emballer, mais il donne à l’ancien champion de l’UFC une vraie chance de renverser la vapeur et de gagner un peu d’élan pour une course réussie à l’or en 2021.

« La division est vraiment excitante en ce moment, et je pense que mon combat parlera de lui-même et qu’il me mettra dans le mélange de tout cela assez rapidement », a déclaré Weidman.

MMAmania.com offrira une couverture en direct tour par tour et coup par coup de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC Vegas 6 ICI, en commençant par le ESPN + Matchs undercard «Prelims» à 18 h ET, suivi du ESPN + heure de début de la carte principale à 21 h ET.

Pour plus d’événements UFC à venir, cliquez ici.