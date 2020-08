L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman, a remporté la victoire dans son retour à 185 livres lors de l’UFC hier soir sur ESPN + 32. Au cours de la carte de combat de la nuit dernière, il a battu Omari Akhmedov par décision unanime. Même si ce n’était pas le «combat préféré» de Weidman dans sa carrière, il est heureux d’avoir pu repartir avec la victoire. Il a déclaré ce qui suit après le combat entre guillemets que l’UFC nous a envoyés:

«Ce n’était pas du tout mon combat préféré pour moi, mais j’ai remporté la victoire. Il y a beaucoup de choses à faire pour moi et ma famille, c’est juste bien de le faire. Je suis très reconnaissant que l’UFC nous permette de travailler et d’organiser un spectacle pour tout le monde. Je connais tellement de gens qui veulent vraiment commencer à travailler et ils ne le peuvent pas, alors je suis tout simplement très reconnaissant d’être dans la position où je suis pour faire quelque chose que j’aime faire et pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça fait du bien. J’ai l’impression de redémarrer ma carrière et je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette opportunité. Je me sens rafraîchi et renouvelé. Je suis très enthousiasmé par l’avenir. »