Dans l’épisode de cette semaine de What the Heck de MMA Fighting, Mike Heck parle avec l’ancien trois fois léger du Bellator Michael Chandler (11h50) de son arrivée au premier tour de Ben Henderson dans l’événement principal du Bellator 243 vendredi soir dernier, le pression qu’il ressentait alors qu’il se dirigeait vers son dernier combat promotionnel, l’agence libre, quand on peut s’attendre à ce qu’une décision soit prise, et avoir le doigt sur le pouls de toutes les spéculations entourant son prochain mouvement.

La poids mouche féminin du Bellator, Valerie Loureda (43:38), récapitule sa victoire au deuxième tour du TKO contre Tara Graff au Bellator 243, parle de la conversation constante de son adversaire depuis janvier, le chemin difficile qu’elle a parcouru pour se rendre au combat lui-même, avoir une puce sur son épaule, la danse virale d’après-combat, et quand elle voudrait revenir.

UFC poids plume Youssef Zalal (1:05:24) discute de sa victoire par décision unanime contre Peter Barrett le week-end dernier à l’UFC Vegas 6, devenant ainsi le premier combattant de la liste à remporter trois combats en 2020, le coup de pied en arrière qui a presque terminé le combat , dédiant la victoire à son coéquipier Devonte Smith, à ses virages enthousiastes et à la suite.

Brian Hayes (1:31:25), directeur créatif du tout nouveau jeu vidéo EA UFC 4 prévu pour le lancement mondial vendredi, discute du développement du jeu, des changements apportés par rapport à l’UFC 3, étant un fan de longue date des sports de combat, à quoi ressemble la vie de la semaine de la sortie et aborde la liste actuelle des combattants actuellement dans le jeu qui a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

Enfin, nous rejouons notre conversation avec le poids welter de l’UFC Colby Covington (1:53:58) alors qu’il donne une mise à jour sur le combat ciblé avec Tyron Woodley pour le 19 septembre, à quel point ils sont proches du combat en cours, donne son point de vue sur Kamaru. La victoire d’Usman sur Jorge Masvidal à l’UFC 251 et le combat de la trilogie des poids lourds entre Stipe Miocic et Daniel Cormier ce samedi à l’UFC 252.

