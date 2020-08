Gagner des victoires à l’UFC n’est certainement pas une tâche facile, mais ce qui vient ensuite est souvent encore plus important: l’appel d’après-combat.

Donc, après l’événement UFC de samedi sur ESPN + 31 à Las Vegas, qui a profité de son temps au micro?

Voir ci-dessous pour la collection d’accroche de cette semaine – et à quel point chacune est réaliste.

Nate Maness

Veut combattre: Cody Durden ou Ray Borg

La légende: «J’adorerais me battre encore une fois cette année, c’est sûr. S’ils ont besoin que quelqu’un intervienne, je vais essayer de rester prêt, de me reposer une semaine ou deux. J’ai quelques (quelques) petits coups ici et là. Mais oui, je suis prêt à partir.

«Je sais qu’il y a quelques 35 ans sur la carte avec moi. Cody Durden vient de recevoir l’appel, j’ai essayé de le combattre à plusieurs reprises. Lui et moi pouvons l’exécuter. Si Ray Borg veut se présenter, nous pouvons l’exécuter. Je suis prêt à partir. »

La réalité: Après une victoire durement gagnée lors de ses débuts dans l’octogone, Nate Maness a offert une paire de noms contrastés en tant que prochains adversaires potentiels et, de différentes manières, ils ont tous deux du mérite.

Comme Maness, Durden a fait ses débuts dans l’octogone à l’UFC sur ESPN + 31 et, comme Maness, il l’a fait en tant que 135 livres combattant à 145 à court préavis. Faire correspondre la paire lors d’un prochain combat plus tard cette année donnerait à l’un des nouveaux arrivants l’occasion de créer un élan, Maness ciblant des victoires consécutives et Durden cherchant à ajouter une victoire à son premier match nul.

Mais peut-être que l’option la plus intrigante est Borg, qui a plus de valeur de nom en tant qu’adversaire.Si Maness peut remporter une victoire sur l’ancien challenger du titre des poids mouches de l’UFC, cela pourrait le voir propulsé vers les noms les plus établis de la division, et potentiellement un affrontement contre un top -15 adversaire.

La division des poids coq de l’UFC est remplie de tueurs absolus, il sera donc intéressant de voir si les entremetteurs cherchent à construire Maness progressivement ou à le jeter tôt avec les hommes de danger. Quoi qu’il en soit, le nouveau venu à l’UFC ne devrait avoir aucun problème à trouver un test intéressant pour sa prochaine mission.

Vert Bobby

Veut combattre: Al Iaquinta ou James Vick

La légende: «J’aimerais combattre Al Iaquinta. J’étais censé le combattre, mais deux semaines avant le combat, je me suis fait sauter le genou. Je voudrais revenir en arrière. Il a dit qu’il était à terre. James Vick a parlé de trash et a dit qu’il voulait me battre. J’ai dit que je serais ici en août. Eh bien, nous sommes en août et personne n’est venu. À vous de me dire. »

La réalité: Les combats de Bobby Green sont toujours à voir à la télévision, et ses appels à Al Iaquinta et James Vick montrent qu’il a pleinement l’intention de continuer à courir après des affrontements qui plaisent à la foule à 155 livres.

La perspective que Green affronte Iaquinta ou Vick est alléchante, l’un ou l’autre des affrontements étant susceptible de produire le genre de bataille de va-et-vient dans laquelle Green s’est spécialisé tout au long de sa carrière à l’UFC. Iaquinta est répertorié dans le classement officiel de l’UFC, tandis que Vick n’est pas classé, mais je pense que le match avec «Raging Al» offre une meilleure correspondance stylistique pour Green. Bien sûr, l’opportunité pour Green de remporter une victoire sur l’opposition classée et de se catapulter dans le top 10 des poids légers plairait certainement aussi.

Étant donné le statut non classé de Green, le combat de Vick peut avoir plus de sens ensuite, mais j’adore la légende Iaquinta. C’est peut-être un peu exagéré de penser que cela pourrait arriver pour le prochain combat de Green, mais le classement de l’UFC n’est pas exactement gravé dans la pierre en ce qui concerne le matchmaking, alors qui sait?

Vicente Luque

Veut combattre: Nate Diaz

La légende: «J’appellerais Nate Diaz. Il ne veut que des superfights, mais si nous suivons le classement, je suis juste au-dessus de lui. Ce serait un grand combat. J’ai beaucoup de respect pour ce gars. J’adorerais le combattre. Ce serait un banger d’un combat.

La réalité: Tout d’abord, ce combat n’arrivera presque certainement pas. Comme Luque l’a reconnu, Diaz ne veut vraiment que des superfights à ce stade de sa carrière. Mais il est difficile de ne pas être d’accord avec l’évaluation du Brésil selon laquelle, s’ils se battaient un jour, ce serait une guerre totale.

Stylistiquement, la paire servirait le genre de combat qui pourrait bien figurer sur la liste du «combat de l’année» d’ici la fin de 2020, mais en tant que match, cela n’a presque aucun sens pour Diaz, qui sait que se bat avec Jorge Masvidal et Conor McGregor sont potentiellement à portée de main. Et, avec des jours de paie comme ceux-là, un combat contre Luque ne va tout simplement pas s’inscrire sur la liste des choses à faire de Diaz, surtout compte tenu de la nature très respectueuse de son appel.

Pour se donner une chance de combattre Diaz, Luque avait besoin de le vexer sérieusement, et il ne l’a certainement pas fait. Cela signifie que le combat n’a pas de chaleur, pas de boeuf et, malgré l’attrait stylistique des deux qui s’affrontent, peu de demande des fans.

Un appel à reprendre Stephen Thompson, ou à combattre le vainqueur du prochain combat Neil Magny contre Geoff Neal, aurait eu beaucoup plus de sens du point de vue de la progression de carrière. Mais vous ne pouvez pas reprocher à Luque d’avoir tiré son coup, même si cette légende semble improbable, au mieux.

Jennifer Maia

Veut combattre: Valentina Shevchenko

La légende: «Depuis que je suis à l’UFC, je n’ai jamais eu de combat facile. Je me teste toujours dans ces combats. Je suis content que le champion parle de moi. Je suis prêt à me battre pour le titre. Je veux me battre avec le champion. Ce sera un plaisir de la combattre. «

La réalité: Joanne Calderwood a inscrit ce week-end autant de choix de personnes que la première candidate pour affronter Valentina Shevchenko ensuite, il va donc de soi que, après que Jennifer Maia a terminé l’Écossais à l’UFC sur ESPN + 31, le Brésilien devrait désormais occuper cette place.

Cependant, dans le classement des poids mouches des femmes de l’UFC, Cynthia Calvillo est également présente au bout de la division, et l’UFC lui a donné une impulsion promotionnelle dans le passé. Sur le papier, au moins, il semble que ce soit un tirage au sort direct entre Calvillo et Maia pour le prochain coup à Shevchenko.

Maia a fait ce qu’il fallait en réclamant un tir au titre, mais a peut-être raté un peu un tour en ne lançant pas un appel plus fort pour se battre pour la ceinture ensuite. Sa victoire sur Calderwood a certainement envoyé une déclaration, mais avec peut-être un plus grand nom également en lice à Calvillo, un appel plus fort pour le prochain coup aurait renforcé sa revendication.

Il sera intéressant de voir qui obtiendra ce prochain coup, ou si l’UFC choisit de faire correspondre Maia et Calvillo pour consolider un prétendant n ° 1 clair à la ceinture. Mais ce qui est clair, c’est que la Brésilienne s’est catapultée directement dans l’image du titre à 125 livres.

Sera-t-elle la prochaine? Eh bien, Shevchenko semble certainement le penser. Après le combat, le champion en titre est allé sur Twitter et a publié: «À bientôt Jennifer Maia.» Le président de l’UFC, Dana White, a également indiqué qu’il se penchait dans cette direction, mais rien n’est jamais garanti tant que l’encre n’est pas sèche sur les contrats.

Surveillez cet endroit.