Lorsque Felice Herrig s’est blessée au genou au début de 2019, elle savait que c’était mauvais.

La vétéran du poids paille commençait le camp d’entraînement pour une éventuelle confrontation contre Yan Xiaonan à l’UFC 238 à Chicago lorsqu’elle s’est lancée dans des exercices de lutte comme elle le ferait lors de toute autre pratique.

La seule différence était que Herrig portait des chaussures de boxe parce qu’elle souffrait d’un accès d’orteil de gazon et qu’elle voulait se protéger de nouvelles blessures. À l’époque, elle pensait que les chaussures de boxe étaient assez similaires aux chaussures de lutte pour que cela ne fasse pas une grande différence.

Grâce à de nombreuses pratiques et séances d’entraînement passées, les chaussures de boxe ont très bien fonctionné. Jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas.

«Avec les chaussures de boxe, il y a un peu plus d’adhérence sur le côté et c’est ce que je portais et je faisais juste des démontages à deux jambes, mais quand j’ai coupé le coin, cette petite prise supplémentaire a empêché mon pied de voyager avec mon corps. C’est en fait ainsi que l’accident s’est produit », a déclaré Herrig à MMA Fighting avant son retour à l’UFC 252 ce samedi.

Une visite chez le médecin a rapidement révélé la gravité de sa blessure – Herrig avait déchiré le LCA au genou droit.

Il s’est avéré que l’ancien styliste de muay thaï devenu artiste martial mixte avait souffert bien plus qu’une déchirure du LCA au moment de faire l’opération chirurgicale pour réparer les dommages causés.

«Cela se résume en grande partie au fait que certaines blessures du LCA sont plus graves que d’autres», a expliqué Herrig. «Pour moi, j’ai eu une déchirure du LCA, un ménisque, une LCL, une MCL, une PCL, des entorses et ensuite ils ont pris de mon ischio-jambier pour le tendon, mais ils ont également fait une microfracture, ce que je ne suggérerais à personne.

«La microfracture est ce qui m’a donné tous les problèmes, douleurs et complications.»

La chirurgie par microfracture implique une petite pioche tranchante utilisée pour créer une série de trous dans l’os à la base de la lésion cartilagineuse. Les trous permettent ensuite au sang de s’écouler dans la zone lésée pour former un caillot et au fil du temps, le caillot se transforme en fibrocartilage. Ce fibrocartilage remplit la zone précédemment blessée.

C’était une technique chirurgicale populaire utilisée par de nombreux athlètes il y a plusieurs années, mais l’efficacité à long terme de la chirurgie par microfracture s’est terminée par des résultats mitigés. L’ancien choix n ° 1 du repêchage de la NFL, Jadaveon Clowney, a subi une chirurgie par microfracture après avoir subi une blessure au genou lors de ses débuts professionnels en 2014. Depuis son retour, Clowney a connu beaucoup de succès dans sa carrière, notamment en étant nommé à deux Pro Bowls.

Malheureusement pour les grands du basketball comme Penny Hardaway et Chris Webber, la chirurgie par microfracture ne leur a plus jamais permis de jouer de la même manière.

Selon Herrig, 35 ans, elle était assurée que la chirurgie par microfracture l’aiderait à se rétablir, mais avec le temps, elle a commencé à se demander si le risque valait la peine compte tenu du genre de douleur et d’agonie qu’elle souffrait en essayant de se soigner. santé.

Ajoutez à cela, Herrig a d’abord appris que le temps de récupération typique pour une chirurgie du LCA est entre six et neuf mois, mais lorsque sa rééducation a continué à rencontrer des obstacles, elle a commencé à se décourager à propos d’un calendrier pour reprendre le combat.

«Quand les médecins et les thérapeutes vous disent six à neuf mois [to recover] mais ensuite le monde de la thérapie, il y a tellement d’opinions, je ne veux pas dire qu’ils ne savent pas ce qu’ils font mais tout le monde est tellement par le livre que quand il y a des problèmes ou des complications réels, ils n’en ont pas vraiment des réponses pour vous », expliqua Herrig. «Je n’ai jamais pu obtenir de réponses à tant de problèmes que j’avais, même de mon médecin. Vous aimez ce qui se passe?

« Vous voulez connaître les réponses, mais les seules personnes qui peuvent vous le dire n’ont pas de réponses pour vous, donc vous êtes en quelque sorte dans ces limbes. »

Même lorsqu’elle n’est pas au milieu d’un camp d’entraînement ou qu’elle ne se prépare pas à un combat, Herrig est une personne physiquement active et cela lui a été enlevé après l’opération du genou.

Elle a fait de son mieux pour garder un état d’esprit positif quant à son rétablissement, mais au fur et à mesure que le temps passait, Herrig a commencé à se demander si elle ne se rétablirait jamais.

«Tout pour moi était tellement difficile à faire», a déclaré Herrig. «Je faisais ma thérapie et ma cure de désintoxication et tout ce que j’ai entendu était ‘assurez-vous de rester au top de votre physiothérapie et de faire votre réadaptation.’ Je faisais tout correctement et dans mon esprit, quand vous avez obtenu ce calendrier de six pour neuf mois, vous ne pensez pas à une possibilité où cela pourrait être plus long.

«Au bout de six mois, je l’ai simplement accepté et j’ai essayé de rester positif, mais j’ai traversé en quelque sorte des montagnes russes émotionnelles. Ce délai de six mois est arrivé et personne ne pouvait me dire pourquoi j’avais toute cette douleur et pourquoi je n’avais pas progressé à un rythme avancé comme je le fais habituellement parce que je suis une personne en très bonne santé. «

Les difficultés dans sa rééducation ont alors commencé à ronger son esprit alors qu’elle commençait à envisager les pires scénarios plutôt que de se concentrer sur une lumière au bout du tunnel.

«Je savais que j’étais loin d’être en bonne santé, j’ai commencé une sorte de spirale, devenant vraiment déprimé et triste», a déclaré Herrig. «Je me sentirais bien, et j’avais l’impression de prendre un virage et puis tout empirerait.»

Alors qu’elle continuait à passer par le processus de récupération, Herrig a été forcée de trouver de nouvelles façons d’occuper son temps car le combat n’était pas une option.

«J’ai passé tellement de temps avec mes amis, ma famille, mes proches», a déclaré Herrig. «J’ai fait plus de yoga et j’ai dessiné beaucoup plus. Mon père est un artiste incroyable et je l’ai fait plus comme thérapie. «

La passion de Herrig pour l’art avait déjà été ravivée maintenant qu’elle avait le temps libre de le faire, mais passer des heures aux côtés de son père était le vrai cadeau qu’elle chérissait.

«Il a arrêté de dessiner à l’époque où mon frère est mort», a révélé Herrig. «Mais mon père a ce talent brut, il dessine depuis l’âge de trois ans et c’était son vrai cadeau dans la vie. Personne n’a compris pourquoi il ne le faisait plus.

«Donc, pendant toute la durée de COVID, j’ai acheté une maison en décembre et c’était une autre chose amusante que j’ai faite. C’est assez gros et j’ai juste demandé à mon père s’il voulait venir un jour dessiner avec moi. «

Presque comme prévu, Herrig a ensuite été approchée par un éditeur qui lui a demandé si elle souhaitait développer un livre pour enfants. C’était en fait un projet qu’elle avait envisagé auparavant, mais l’opportunité n’aurait pas pu se produire à un meilleur moment avec Herrig toujours mis à l’écart par sa blessure et son père retombant amoureux de l’art.

C’est à ce moment-là qu’elle a demandé à son père s’il aimerait faire les illustrations du livre pendant qu’elle écrivait l’histoire. Non seulement cela leur a donné une chance de travailler ensemble, mais Herrig a utilisé le livre pour enfants comme un exutoire pour recommencer à s’inspirer.

«J’ai eu cette idée parce que mon surnom est‘ The Lil ’Bulldog’ et cela ferait un personnage de dessin animé parfait », a déclaré Herrig.

«L’histoire que j’ai fini par écrire concernait un petit bouledogue qui se blesse et elle est vraiment triste de ne pas pouvoir faire ce qu’elle aime. L’histoire raconte qu’elle n’abandonne jamais et essaie de nouvelles choses. Donc, une grande partie de ce que fait le petit bouledogue dans l’histoire, ce sont des choses que j’ai faites pour de vrai et à la fin, elle est de retour à faire ce qu’elle aime et il y a une petite bulle de pensée qui dit: «Je suis si heureuse de n’avoir jamais abandonné.

Gracieuseté de Felice Herrig

L’écriture du livre pour enfants a non seulement donné à Herrig quelque chose pour ne pas penser à la blessure au genou qu’elle était encore en train de rééduquer, mais cela lui a aussi permis d’avoir une certaine perspective sur son avenir.

«Je ne veux pas dire que j’étais en paix si je ne pouvais plus jamais me battre, parce que je ne veux plus jamais ça, mais je traversais tellement de troubles intérieurs avec la blessure, je sentais que je m’améliorais et que je n’allais pas mieux que je y voyait quelque chose que mon père et moi pouvions continuer à faire. C’était une bonne petite distraction », a déclaré Herrig.

«Les combattants n’y pensent plus tant que vous n’avez pas fait ça aussi longtemps que moi et que vous avez commencé à vieillir. Vous pensez à ce que vous voulez faire lorsque vous avez fini de vous battre, mais vous n’avez jamais vraiment à y penser. J’ai vraiment dû y penser. Je n’ai pas été capable de me battre depuis deux ans et puis avec tant de problèmes avec mon genou, j’étais comme «est-ce que je pourrai jamais me battre à nouveau?». C’est effrayant. Comme qu’est-ce que je vais faire? Quand j’ai commencé à faire le livre avec mon père, je ne dis pas que c’est ce que je veux faire pour le reste de ma vie, mais en même temps c’est amusant. «

Grâce au coup de pouce qu’elle a reçu en travaillant sur le livre pour enfants avec son père et à l’aide supplémentaire de l’UFC Performance Institute dans sa rééducation, Herrig a commencé à tourner le coin où elle a recommencé à se sentir comme elle-même.

Rien n’est venu facile, mais Herrig a commencé à réaliser à quel point la blessure et la chirurgie qui a suivi ont servi de test de sa propre force mentale tout en lui donnant un nouveau niveau d’appréciation pour la carrière qu’elle avait presque emportée.

« Cela m’a rendu reconnaissant et cela m’a donné une vision et une perspective différentes sur le combat », a déclaré Herrig. «C’est juste un sport et parfois je pense que je l’ai pris trop au sérieux d’une manière qui m’a stressé plutôt que de m’amuser avec. Lorsque vous débutez, vous avez très faim, vous avez toute votre carrière devant vous, tout est amusant, c’est un voyage mais avec le temps, cela devient plus de travail.

«Maintenant, j’ai appris à adopter certaines des choses que je n’aimais pas autant parce que j’ai réalisé que j’aimais ces choses. Quand on vous retire tout ce pour quoi vous avez travaillé, ça craint. Je suis simplement reconnaissant d’être de retour là-dedans. Je me suis toujours mis tellement de stress. Je suis simplement reconnaissant d’être là. Peu de gens ont même l’opportunité de se battre à l’UFC. J’ai vécu beaucoup de choses et je suis simplement reconnaissant. «

Après des mois et des mois de physiothérapie, Herrig a finalement été autorisée à revenir à l’action et elle avait hâte de réserver son prochain combat.

Elle affronte Virna Jandiroba lors des préliminaires de l’UFC 252 et son premier combat est vraiment comme un nouveau départ. Non seulement elle concourra pour la première fois depuis 2018, mais Herrig se produira avec une nouvelle voix dans son coin après avoir fait équipe avec l’entraîneur vétéran Mike Valle dans son gymnase de Chicago.

Valle a travaillé avec un grand nombre de combattants de haut niveau au fil des ans, notamment le prétendant poids plume Yair Rodriguez, Julianna Pena et bien d’autres. S’entraîner avec Valle demande un peu de pilotage supplémentaire de la part de Herrig car sa salle de sport est à une heure de chez elle mais les fins ont absolument justifié les moyens.

«Mike veut juste ce qu’il y a de mieux pour vous», a déclaré Herrig. «Je le crois vraiment. Il ne m’a pas braconné. Il ne parle pas mal de [former head coach] Jeff [Curran]. Il a dit tout ce dont vous avez besoin, je suis là. «

Pour sa part, Valle dit avoir expérimenté la vraie chimie comme entraîneur de Herrig dès son arrivée à son gymnase et il est vraiment excité de voir le travail qu’ils ont fait ensemble porter ses fruits ce week-end.

« Elle est géniale. Je l’aime », a déclaré Valle à MMA Fighting en parlant de Herrig. «Je l’ai toujours vue se battre et je me suis toujours intéressée à elle. Maintenant qu’elle est arrivée, elle est tellement coachable. Elle est super. Elle est très intelligente. C’est une vraie professionnelle.

«Hors du camp, elle est toujours en forme. Elle prend soin de son corps. Elle fait tout ce qu’il faut pour se mettre dans les bonnes situations. Elle est géniale. »

Si tout se passe bien samedi soir, Herrig espère que c’est vraiment un nouveau départ car elle a trouvé une toute nouvelle appréciation pour se battre après tant de temps libre et elle veut en faire beaucoup.

« Dans un monde idéal, je me battrais à nouveau la semaine prochaine », a déclaré Herrig en riant. «Je me battrais autant que possible. Avec des combats, pendant si longtemps, quiconque était un pionnier du MMA gagnait de l’argent de merde pendant si longtemps et n’avait même pas la possibilité de faire partie de l’UFC. Maintenant, je suis à l’UFC, je gagne beaucoup d’argent, je veux juste gagner une tonne d’argent.

«Je ne veux plus être absent pendant deux ans. Ce n’est pas que j’ai besoin d’argent. Je veux de l’argent. Je ne veux pas insister sur ce que je vais faire quand j’aurai fini de me battre. «

Bien sûr, Herrig pense à l’avenir quand elle élabore des plans ambitieux pour un calendrier de combat plus chargé, mais elle devra peut-être aussi effacer son calendrier pour quelques apparitions supplémentaires en ce qui concerne le livre de ses enfants.

Quelques jours à peine avant qu’elle ne revienne à l’action à l’UFC 252, le livre de Herrig est sorti.

« The Lil Bulldog: Lemons into Lemonade » est disponible maintenant et il ne semble pas que ce soit le dernier livre qu’elle rédige avant que tout soit dit et fait.

« En ce moment, j’ai écrit cinq idées d’histoire différentes », a déclaré Herrig à propos des futurs livres de la série. «Il faut prendre une mauvaise situation et la transformer en quelque chose de bien. C’est cool parce que ‘The Lil’ Bulldog ’est vraiment moi.»