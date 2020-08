Amanda Lemos s’est envolée pour Las Vegas pour la première fois pour entrer dans un octogone samedi soir, alors qu’elle affronte l’ancienne star des poids paille de l’Invicta FC Mizuki Inoue dans la partie préliminaire de l’UFC sur ESPN 15 à l’UFC Apex.

Cette expérience semblait irréalisable il y a moins de trois ans.

Lemos venait de défendre le championnat des poids coq Jungle Fight pour la deuxième fois en 2016, portant son record professionnel à 6-0-1 avec un KO au troisième tour et rêvant d’une opportunité sous la bannière de l’UFC. L’appel n’est pas venu, réveillant «Amandinha» pour la réalité qu’elle aurait d’abord ajouté quelques victoires de plus à son CV.

Le problème est que Jungle Fight était l’une des nombreuses promotions brésiliennes en difficulté à l’époque et ne donnait pas à Lemos une plate-forme pour défendre plus souvent sa ceinture de 135 livres. Lorsqu’une chance de faire ses débuts internationaux face à Arlene Blencowe six mois plus tard échoua, Lemos décida qu’elle en avait assez.

«J’ai dû choisir entre la formation et le travail», a déclaré Lemos dans une interview avec MMA Fighting. «J’avais des factures à payer, alors j’ai décidé d’arrêter (de me battre). Rien ne se passait pour moi, je n’avais aucune opportunité. J’étais le champion de Jungle Fight et j’ai décidé de m’arrêter.

Lemos a commencé à travailler comme chauffeur de taxi-moto, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Être à moto plusieurs heures par jour dans une ville aussi chaude et humide que Belem n’était pas une tâche facile.

Un accident grave que Lemos a subi l’a laissée avec une colonne vertébrale fracturée qui n’a été réparée que par une intervention chirurgicale en 2018.

« Il fait si chaud ici. C’est insupportable », a déclaré Lemos à propos de la capitale de Para, dont le taux d’humidité se situe généralement entre 85 et 95%. «Je suis tombé plusieurs fois de moto, j’ai eu des accidents, c’était assez compliqué. Je roulais du matin au soir, et même du jour au lendemain parfois. Tout dépendait de combien d’argent je gagnais, vous savez? Quand j’avais de l’argent tôt, je m’arrêtais et je me reposais, sinon je n’arrêterais pas de rouler.

Par «bon argent», Lemos veut dire 15 à 20 dollars par jour.

«Il y avait des jours où je ne faisais que 20 ou 30 reais (3,50 à 5,30 dollars)», dit-elle.

La vie d’athlète à la retraite n’était pas facile, mais cela a changé en juin 2016. Lina Lansberg a été forcée de se retirer d’un affrontement poids plume avec Leslie Smith en raison d’une blessure à l’UFC Glasgow, et le téléphone de Lemos a finalement sonné. Ce n’était pas dans sa catégorie de poids, c’était à court préavis, mais «Amandinha» ne pouvait pas dire non.

« J’ai pris le combat avec un préavis de 15 jours et je ne m’entraînais même pas, j’avais déjà abandonné ce monde (MMA) », a déclaré Lemos. «Je travaillais, je ne suis pas allé au gymnase pendant quatre mois, puis ils m’ont appelé. C’était une grande opportunité et je l’ai saisie. La semaine où j’ai commencé à m’entraîner, je me suis blessé, mon entraîneur m’a demandé si je voulais toujours le faire et j’ai dit que je le ferais. J’y suis allé et je me suis gazé rapidement. Je savais que ça arriverait [laughs]. »

Lemos a perdu par KO au deuxième tour en Écosse, sa première défaite en tant que combattante professionnelle de MMA. Le Brésilien subirait un autre coup dévastateur quatre mois plus tard, se voyant imposer une suspension de deux ans par l’Agence antidopage des États-Unis après avoir été testé positif au stanozolol stéroïde.

La native de Belem a finalement remporté sa victoire tant attendue à l’UFC en décembre 2019, revenant au poids de paille et étouffant Miranda Granger au premier tour en Corée du Sud. Désormais, l’ancienne reine de Jungle Fight espère maintenir le train en mouvement contre Inoue, une ancienne prétendante au titre Invicta FC qui revient à son poids de paille après une première victoire à l’UFC contre Wu Yanan à 125 livres.

«J’ai beaucoup étudié son jeu et je vais capitaliser sur (ses erreurs) pour la rattraper», a déclaré Lemos. «Je ne plaisante pas, je me bats toujours très sérieusement. Elle est toujours très ouverte sur les pieds, elle a aussi cette jambe unique et j’adore me battre sur les pieds, mais je suis prêt à me battre dans tous les domaines. Si nous allons au sol, vous pouvez être sûr que je la soumettrai. «