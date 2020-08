Il est difficile d’imaginer comment une peur de la santé qui aurait pu mettre fin à sa carrière a finalement conduit Corey Anderson à quitter l’UFC et à signer avec Bellator MMA.

C’était loin d’être une ligne droite entre les trois incidents, mais c’est ainsi que l’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter peut le mieux décrire les derniers mois de sa vie.

«Cela a vraiment changé la vie», a déclaré Anderson à MMA Fighting à la suite d’une urgence médicale qui a commencé après son combat contre Jan Blachowicz en février. «Cela vous fait réaliser beaucoup de choses. C’est à peu près ainsi que nous nous sommes retrouvés à Bellator. »

Pour comprendre comment tout cela s’est passé, il faut un voyage dans le temps jusqu’à la nuit où Anderson a subi une défaite par élimination directe contre Blachowicz lors d’un événement UFC tenu à Rio Rancho, N.M.

Par la suite, Anderson avait manifestement le cœur brisé à propos de la défaite, mais il parlait déjà à ses entraîneurs en coulisses de ce qui n’allait pas alors que le personnel médical s’occupait de lui.

«Nous avons tous vu que je me suis fait mettre KO et que je suis retourné voir la commission ou l’inspecteur de la santé, je me souviens être assis là à parler à mon entraîneur de ce qui s’était passé et ils me coudaient les yeux», a expliqué Anderson. «J’ai eu une petite coupure sur mon sourcil. Ils l’ont fait et mon entraîneur et moi sommes toujours assis là parce que j’ai été assommé trois fois auparavant et chaque fois que vous devez faire tout ce test avec vos yeux, combien de doigts [are you holding up], dans quel état sommes-nous, quel est votre nom, quelle est l’année, différentes questions.

« Nous sommes assis là à attendre et le gars se retourne et dit » vous êtes libre de partir « et c’est tout? Juste les points de suture? Ils m’ont donné une note qui disait quelque chose comme sept jours sans contact, mais ce n’était pas comme d’habitude. Lorsque vous êtes assommé, vous avez 60 jours sans rien faire ou 90 jours sans rien faire. Ils ne m’ont rien dit. «

Six jours plus tard, Anderson était à la recherche d’un terrain pour un éventuel voyage de chasse quand il se souvient se sentir étourdi et étourdi.

«Alors que je marche vers le camion, je parle [to my friend], Je me souviens avoir fait un petit tour de tête », a déclaré Anderson. «Je suis allé chercher son camion parce que j’étais déséquilibré et la prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller dans l’ambulance, l’EMT travaille sur moi et ma femme est là et j’essaie de comprendre ce qui s’est passé.

«Vous venez de vous évanouir, vous avez heurté le sol et vous avez commencé à convulser. J’étais comme quoi? J’ai un fils nouveau-né et ma femme sort et nous ne savons pas ce qui se passe. «

Au début, après un séjour à l’hôpital, Anderson a appris qu’il souffrait d’une commotion cérébrale et d’une déshydratation après avoir parcouru les bois pendant plusieurs heures. Un autre médecin lui a cependant donné un diagnostic beaucoup plus effrayant, Anderson étant informé que son cœur s’était arrêté et que les problèmes étaient beaucoup plus profonds qu’une simple blessure à la tête.

«Effectivement, il a ouvert une toute nouvelle boîte de vers en disant que je me suis évanoui parce que ma troponine était élevée, ce qui avait à voir avec mon cœur plutôt que ma tête», a déclaré Anderson. «Un total de six ou sept médecins pendant cette période, tout le monde sauf lui a dit que c’était une commotion cérébrale.

«Mais il était sûr que c’était mon cœur, alors il a ouvert cette toute nouvelle affaire et a dû passer par toutes ces procédures. L’une des choses les plus douloureuses que j’ai jamais faites. «

Les troponines sont un type spécifique de protéine libérée dans la circulation sanguine après qu’un cœur est endommagé. Le test des niveaux de troponine permet aux médecins de diagnostiquer une crise cardiaque plus rapidement que les méthodes précédentes, ce qui signifie que le traitement peut également commencer rapidement.

Selon Anderson, son médecin a effectué une série de tests sur son cœur et a finalement demandé d’implanter chirurgicalement un enregistreur qui surveillerait son rythme cardiaque sur une plus longue période de temps.

«J’ai refusé», a déclaré Anderson. «J’ai dit que vous ne mettiez rien dans ma poitrine. [They said] «Oh, nous devons le faire», mais l’une des personnes de l’UFC a dit: «Vous ne pouvez pas vous battre avec ça» et j’ai dit que je suis sûr que je ne peux pas.

«Mais ils ne me le disent pas de toute façon parce que tout allait bien. Même après que tous les autres tests se soient révélés négatifs, ils voulaient toujours mettre cela dans ma poitrine.

Anderson a finalement demandé une opinion différente et chaque médecin qu’il a consulté après avoir cru qu’il souffrait d’un problème cardiaque potentiellement mortel lui a dit que tous ses problèmes découlaient de ce coup de grâce en février.

«Toutes ces choses et à la fin, ce n’était qu’une commotion cérébrale», a révélé Anderson. «À la fin de la journée, le verdict final était une commotion cérébrale.»

C’était une épreuve terrifiante, mais autant qu’Anderson voulait se mettre en colère contre les médecins qui l’avaient mal diagnostiqué, il était surtout soulagé de découvrir qu’il n’était plus en danger.

Même avec la commotion cérébrale, Anderson dit qu’après s’être évanoui à cette occasion, il n’a souffert de symptômes que quelques fois de plus avant de se sentir à nouveau lui-même.

« Une [time] J’étais allongé sur le canapé alors que j’étais encore en convalescence avant qu’ils ne me donnent l’autorisation de faire quoi que ce soit et je me suis assis trop vite et je suis devenu vraiment étourdi », a déclaré Anderson. «Une autre fois, j’étais en train de rebondir, de boxer dans l’ombre et j’ai eu un vertige rapide pendant une seconde. Je me suis assis avant que ça ne devienne trop mauvais.

«À part cela, ce sont les deux seuls incidents que j’ai eu et ceux-ci se sont produits tous les deux en un mois lorsque j’ai perdu connaissance. Depuis lors, je n’ai eu aucun problème. »

Il a finalement été autorisé à reprendre l’entraînement normal et à se préparer au combat en juillet et Anderson était naturellement ravi d’entendre cette nouvelle. En fait, alors qu’il terminait les tests finaux avec ses médecins, Anderson a reçu un mot de l’UFC lui disant qu’on lui offrait un nouveau combat.

«Le médecin qui est entré et m’a dit que j’étais autorisé à rentrer, c’est alors qu’ils m’ont fait rouler dans la salle de réveil, j’ai attrapé mon téléphone et rallumé mon téléphone et je reçois un e-mail de l’UFC, m’envoyant déjà une bagarre contrat », a déclaré Anderson. «Je ne leur avais même pas dit que mes tests revenaient. Je ne sais pas s’ils ont reçu une notification de l’hôpital, mais littéralement quelques secondes après ma sortie de la table d’opération, ils m’ont envoyé un nouveau contrat.

«J’ai accepté le combat. J’étais prêt à partir, je voulais retourner travailler. Environ une semaine s’écoule et l’adversaire est blessé. J’ai eu le temps de penser à tout, l’adversaire se blesse, le combat est terminé.

Au moment où l’UFC revenait avec un nouvel adversaire, Anderson avait réfléchi à son avenir dans le sport, en particulier après une peur aussi terrifiante où il pensait en fait que sa carrière aurait pu être terminée.

Autant Anderson est entré dans le sport avec seulement une pensée de devenir champion, autant il a commencé à se rendre compte qu’il devait aborder chaque combat avec plus à l’esprit que de simplement faire un autre pas vers le titre.

«Tout le monde que j’ai emmené avant, je ne me souciais pas de l’argent», a déclaré Anderson. «Je l’ai dit à mon manager. Je me fiche de l’argent, je veux être le meilleur. Ensuite, on passe par tout ça, j’ai une femme, j’ai un enfant, être le meilleur ne va pas payer les factures.

«L’argent que je recevais ne ferait rien pour aider ma famille à grandir. Cela ne nous donnera pas une vie meilleure quand tout sera fini. À la fin de la journée, nous aurons une ceinture, mais nous n’aurons rien sur le compte bancaire. «

C’est alors qu’Anderson a appelé son manager Ali Abdelaziz et lui a demandé de voir si l’UFC serait prêt à renégocier son contrat pour lui offrir un peu plus d’argent.

«Ils ne l’avaient pas. Non », a déclaré Anderson en relayant la réponse de l’UFC. «Quelque part le long de la ligne, quelque chose est arrivé avec eux et mon manager et lui m’a frappé et c’était comme si vous pouviez être libéré et gagner plus d’argent, le feriez-vous? J’étais comme ouais, si nous pouvons gagner plus d’argent, faisons-le. «

À ce stade, Anderson était en Californie pour aider Daniel Cormier à se préparer à son combat à l’UFC 252 contre Stipe Miocic. Après avoir donné à son manager d’aller de l’avant pour voir comment le sortir de son contrat, Anderson a reçu un autre appel qui l’a conduit à sa nouvelle maison à Bellator.

«Je viens de terminer le combat avec [Daniel Cormier], il m’a appelé, l’allée de D.C. est probablement à 40 mètres. Je marche du garage au sommet de la colline. Je dis à mon manager de le faire en sortant du garage », a expliqué Anderson. «Au moment où j’arrive au sommet de la colline, mon manager m’a déjà appelé pour me dire que l’UFC était prêt à vous libérer, voulez-vous le faire? C’est arrivé si vite.

«Ils étaient prêts à me libérer si vite, j’étais comme allons-y, voyons quelles sont les autres options disponibles. Il a passé quelques appels. Il m’a rappelé quelques minutes plus tard avec Bellator, un gros contrat et tout ce que je vais dire, c’est que je reçois un spectacle et un bonus de victoire. Mon argent de spectacle au Bellator, je gagne plus que ce que j’aurais gagné à l’UFC avec les sponsors Reebok et tout ce que j’aurais obtenu.

Maintenant, tout cela peut sembler être une mauvaise volonté d’Anderson envers l’UFC pour une sorte de mauvais traitement perçu, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

S’il admet qu’être libéré de son contrat si rapidement après avoir demandé lui a donné l’impression que l’UFC «ne me valorisait plus», il était également heureux que la promotion soit disposée à travailler avec lui pour qu’il puisse aller ailleurs.

«Qui qu’ils placent devant moi, je suis prêt à partir. Maintenant, je peux vraiment prouver ma valeur, car ils me paient chaque part de ma valeur. » ~ Corey Anderson

«Ce n’est rien contre l’UFC», a déclaré Anderson. «Pendant l’épreuve de santé, tous les jours, je me faisais contrôler par Taylor Price. S’il y avait une facture ou quelque chose qui était envoyé chez moi, c’était pris en charge. Ils sont au dessus de tout. Il n’y avait aucun problème, aucun hoquet avec toute cette épreuve de santé.

« Chasseur [Campbell] m’a tendu la main et m’a vérifié, Mick [Maynard] vérifié sur moi, tout allait bien. Mais juste à ce moment-là, j’étais là depuis sept ans, j’avais eu cinq défaites et tous ces nouveaux gars arrivaient. Il était temps d’aller ailleurs.

Au début, Anderson a eu du mal à réaliser qu’il allait appeler une nouvelle promotion de combat chez lui après avoir passé presque toute sa carrière à l’UFC.

Une fois qu’il a mis le stylo sur papier sur son contrat avec Bellator, Anderson a demandé à la promotion de s’asseoir avec le président Scott Coker – un luxe qui ne lui avait jamais été accordé avec Dana White à l’UFC.

Dans les 12 heures, Anderson était assis en face de Coker en train de prendre son petit-déjeuner et de discuter de ses objectifs à long terme dans le sport ainsi que des moyens pour lui et Bellator de bénéficier de ce partenariat.

Cela signifiait beaucoup pour Anderson et maintenant il est prêt à travailler pour Bellator pour l’aider à valider son investissement en lui.

« C’est un peu différent de penser pour la première fois de ma carrière, je ne suis pas un combattant de l’UFC », a déclaré Anderson. «Il a fallu du temps pour accepter le fait, mais maintenant je suis prêt à passer à autre chose. Je suis vraiment excité et je suis juste prêt à sortir sous cette nouvelle bannière.

«Qui qu’ils placent devant moi, je suis prêt à partir. Maintenant, je peux vraiment prouver ma valeur, car ils me paient chaque part de ma valeur. «

En ce qui concerne la chronologie de ses débuts au Bellator, Anderson espère réserver son premier combat le plus tôt possible.

Il ne sait pas à qui il devra faire face ni s’il y a une chance qu’il puisse sauter directement dans une opportunité de titre, mais Anderson est prêt à tout ce que Bellator lui lance.

«Si c’est bientôt, fin septembre, je suis prêt. Octobre, je suis prêt », a déclaré Anderson. «Je m’entraîne tous les jours. Tout est à essence, pas de freins. Je suis prêt à aller là-bas et à revendiquer ma créance.

«Que ce soit pour le titre tout de suite, ou si je dois en combattre un pour remporter le titre, je vais faire savoir à tout le monde que je suis ici pour être le champion, tout comme je l’étais à l’UFC.»