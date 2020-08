L’UFC 252 est maintenant dans les livres et si vous en croyez le battage médiatique tissé par le président de l’UFC Dana White, Stipe Miocic est désormais sans conteste le plus grand poids lourd de tous les temps après avoir battu Daniel Cormier et remporté leur trilogie 2-1.

Mais le combat – bien qu’il soit indéniablement et divertissant et passionnant – n’a pas été sans controverse. Au troisième round, Miocic a mal piqué Cormier dans l’œil. L’arbitre l’a raté, mais les caméras ne l’ont certainement pas fait. Jetez un coup d’œil au moment macabre où Stipe a mis un morceau assez lourd de son doigt dans l’œil de DC:

«Ils ne savent pas exactement l’étendue de la blessure à l’œil, mais on me dit qu’il y a une déchirure dans son œil gauche, alors nous lui souhaitons un prompt rétablissement», a déclaré Jon Anik lors de l’émission d’après-combat de l’UFC 252 sur ESPN +.

Après avoir remporté le premier tour sur les tableaux de bord de nombreuses personnes, le combat n’allait pas dans le sens de Cormier. Le deuxième l’a vu presque terminé dans les derniers instants du tour, puis le troisième tour s’est terminé par un coup d’œil. Cela a-t-il enlevé la légitimité de la victoire de Miocic à GHOAT?

« Écoutez, vous ne pouvez pas regarder le coup d’œil … et euh, vous savez enlevez cela … il y avait deux coups d’œil », a déclaré le président de l’UFC, Dana White, lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 252. «Ils ont tous les deux été piqués dans les yeux. Cet œil a été blessé avant le coup. Nous avons reçu un gros texte de groupe qui sort et je me suis dit: « Il y a quelque chose qui cloche dans l’œil de Cormier. » Et puis il s’est fait piquer après ça. Cela n’a pas aidé. Mais ils ont tous les deux été piqués. Vous ne pouvez pas utiliser cela comme une excuse. »

«Ils ont tous les deux été piqués», répéta-t-il plus tard. « Cela semble bizarre, mais nous savons de quoi nous parlons. »

Dans son entretien d’après-combat avec Joe Rogan, un Daniel Cormier clairement bouleversé a évoqué à plusieurs reprises le coup d’œil qui, selon lui, l’avait complètement aveuglé dans son œil gauche … mais a terminé les choses avec « C’est ce que c’est. »

Quant à Stipe, il se sentirait probablement plus mal à ce sujet s’il ne s’était pas fait piquer les yeux à plusieurs reprises lors de leur deuxième combat, au point qu’il a fallu de longs mois avant que les dégâts ne guérissent suffisamment pour qu’il recommence à s’entraîner.

« Ouais, je me sentais mal », a déclaré Miocic lors de la conférence de presse d’après-combat. «Ce n’était pas intentionnel. Je lui ai dit 45 fois pendant le combat que j’étais désolé, même pendant le combat, je me suis dit « Hey mec, je suis désolé. » Mais que vas-tu faire? Il me l’a fait plusieurs fois, mais peu importe. Ce n’était pas exprès et le mien ne l’était pas exprès. Je n’avais pas prévu ça. Je n’ai pas non plus réalisé que je l’ai poussé dans les yeux avant de lever les yeux et de voir la rediffusion et de me dire: «Oh, je l’ai totalement poussé dans les yeux, c’est mon mal.»

Comme l’a dit Miocic, c’est un monde poke and be poked. «DC» semble d’accord: c’est ce que c’est. Il n’y a pas grand-chose à faire à ce sujet maintenant, mais utilisez le coup d’œil comme munition dans les débats futurs sur la légitimité des places de Stipe et DC au sommet de la pile des poids lourds. Ou (et c’est fou) peut-être que l’UFC peut enfin réparer ses gants pour ne pas ouvrir la main, réduisant peut-être le nombre de coups d’œil en compétition?

@ufc changer la conception des gants pour aider à courber légèrement les doigts vers l’intérieur, aiderait à réduire la quantité de coups oculaires et aiderait à garder les combattants en sécurité. – Rory MacDonald (@rory_macdonald) 16 août 2020

Juste une pensée.