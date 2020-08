Curtis Blaydes, le meilleur candidat des poids lourds de l’UFC, s’est tourné vers les médias sociaux pour accepter le défi de son rival Derrick Lewis, qui l’a récemment appelé.

Lewis a battu Aleksei Oleinik via TKO au deuxième tour lors de l’événement principal de la carte UFC Vegas de samedi, et après l’événement, il s’est entretenu avec les médias lors de la conférence de presse d’après-combat. On a demandé à Lewis qui il voulait combattre ensuite, et il a mentionné Blaydes comme un adversaire potentiel pour son prochain match, avec Francis Ngannou et Alistair Overeem.

«Curtis Blaydes a du sens. Ngannou a du sens. Overeem a du sens. C’est à peu près tout. Nous allons simplement voir ce qui se passe la semaine prochaine et voir qui d’autre a du sens après ce match (Stipe Miocic contre Daniel Cormier 3) », a déclaré Lewis.

Blaydes a vu l’appel de Lewis et y a répondu sur les réseaux sociaux. Dans un message publié sur son Twitter, Blaydes a déclaré qu’il acceptait un combat contre Lewis.

Défi Lol accepté https://t.co/F5pIYhp6l1 – Curtis Blaydes (@ RazorBlaydes265) 9 août 2020

Un affrontement entre Blaydes et Lewis a toutes sortes de sens en ce moment. Blaydes est actuellement le n ° 3 des poids lourds de l’UFC et est à la recherche d’un adversaire après avoir battu Alexander Volkov lors de son dernier combat par décision. Quant à Lewis, il a remporté trois combats consécutifs et la victoire sur Oleinik le maintiendra au 4e rang des poids lourds. Le vainqueur d’un combat entre Blaydes et Lewis pourrait être en ligne pour un futur titre.

Cependant, les marieurs de l’UFC semblent beaucoup plus susceptibles d’attendre et de voir ce qui se passe à l’UFC 252 avant de réserver le reste des meilleurs poids lourds pour leurs prochains combats. Dans l’événement principal de l’UFC 252, le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, affronte Daniel Cormier, et Ngannou devrait être le combattant de secours. Également sur la carte, il y a un gros combat de poids lourds entre Jair Rozenstrik et Junior dos Santos, et le vainqueur de ce combat sera sûrement dans le mélange pour combattre aussi bien Blaydes et Lewis.

