Le président de l’UFC, Dana White, a clarifié la situation sur la photo du titre des poids coq de la promotion après le combat Frankie Edgar contre Pedro Munhoz.

Dans une décision partagée très controversée qui a laissé de nombreux fans et médias se gratter la tête, Edgar a réussi à remporter la victoire sur Munhoz pour se mettre sur la carte dans une troisième catégorie de poids de sa carrière à l’UFC. Certains ont suggéré que la victoire signifie qu’Edgar pourrait devancer les autres meilleurs prétendants à 135 livres comme Aljamain Sterling pour le prochain titre contre le champion des poids coq de l’UFC Petr Yan, mais White a rejeté ces suggestions.

S’adressant aux médias après l’UFC sur ESPN 15, White a confirmé que la promotion prévoyait de donner le prochain coup de titre contre Yan à 135 livres à Sterling.

Dana White confirme qu’Aljamain Sterling est le prochain à affronter Petr Yan

Dana White confirme qu’Aljamain Sterling est le prochain à affronter Petr Yan – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 23 août 2020

Bien qu’Edgar soit un plus grand nom dans le sport que Sterling, son CV à 135 livres ne tient tout simplement pas. La seule victoire d’Edgar dans la division est cette décision partagée contre Munhoz dans un combat que beaucoup pensaient qu’il n’avait même pas gagné. Quant à Sterling, il mène une séquence de cinq victoires consécutives avec des victoires sur Munhoz, Cory Sandhagen, Brett Johns, Jimmie Rivera et Cody Stamann. Sur le papier, c’est un CV beaucoup plus fort et la raison pour laquelle il obtient le prochain titre.

Il est étrange que White ait mis autant de temps à dire que Sterling était en effet le prochain sur la liste. Après avoir battu Sandhagen au premier tour de leur combat à l’UFC 250, beaucoup ont supposé qu’il était le prochain en ligne pour obtenir une chance au titre. Mais après que Yan ait battu Jose Aldo pour remporter la ceinture vacante à l’UFC 251, White ne s’est pas engagé à donner le tir à Sterling. En fin de compte, cependant, le président de l’UFC fait le bon choix et donne au bon homme le coup de titre suivant.

Pensez-vous que Dana White fait le bon choix en donnant à Aljamain Sterling le prochain titre contre Petr Yan sur Frankie Edgar?