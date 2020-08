Après avoir remporté la série à Daniel Cormier, Stipe Miocic il rencontrera une autre vieille connaissance lors de sa prochaine défense de titre.

Miocic a étendu son record pour la plupart des défenses de départ (4) dans l’histoire de la division Heavyweight en marquant une décision unanime dans un combat de trilogie « DC » dans le main event de l’UFC 252.

Bien que le toujours champion ait révélé dans l’interview d’après-combat son intention de rentrer chez lui à Cleveland pour passer du temps avec sa femme et sa fille, Dana White a confirmé le rendez-vous dans l’octogone qui attend l’avenir du Croate: une revanche contre Francis Ngannou.

« Sans aucun doute, François est le suivant », a déclaré le président de la UFC aux médias après le PPV (via MMA Junkie). Je veux dire, vous ne pouvez pas sauter Francis. Francis a détruit tout le monde, et si vous regardez depuis combien de temps il a eu cette opportunité de titulaire, il a travaillé dur pour revenir là où il est. «

En effet, depuis qu’il a été enseigné par Miocic dans le UFC 220 et jouer dans l’un des pires combats de l’histoire de la division contre Derrick Lewis six mois plus tard, le Camerounais a fait le mérite de revenir pour disputer l’or dans le UFC.

En plus d’éliminer d’anciens champions, Junior dos Santos et Caïn Velasquez, en moins de deux minutes si le temps des deux combats est combiné, Ngannou remporte également des victoires éphémères par KO contre d’autres prétendants tels que Curtis Blaydes (00:45) et Jairzinho Rozenstruik (00:20).