Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que Dominick Reyes et Jan Blachowicz concourraient pour le titre vacant des poids lourds légers UFC.

Reyes vs Blachowicz a été annoncé lundi et plus tard dans la journée, Jon Jones a annoncé qu’il avait quitté sa ceinture sur Twitter. S’adressant aux journalistes après l’édition de mardi de la série Contender, White a confirmé que Jones avait annulé le titre, et le combat entre Reyes et Blachowicz à l’UFC 253 couronnera un nouveau champion à 205 livres.

«C’est officiel, oui», a déclaré Dana White à propos de Jones annulant le titre des poids lourds légers de l’UFC.

« Ouais, (Reyes vs Blachowicz) pour le titre vacant. »

Reyes et Blachowicz tiraient tous les deux pour obtenir la prochaine fissure à Jones, mais il s’avère qu’ils se battront l’un contre l’autre, à la place, avec la ceinture vacante de 205 lb en jeu. Les deux se rencontreront lors du co-événement principal de l’UFC 253, qui aura lieu le 26 septembre à un endroit que White n’a pas encore annoncé. L’événement principal de la carte voit le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, affronter Paulo Costa.

Reyes sort d’une défaite par décision unanime à couper le souffle contre Jones à l’UFC 247 en février. De nombreux fans et médias ont estimé que Reyes méritait de mériter l’homologation des juges ce soir-là, mais ce n’était pas censé être le cas. Dans l’ensemble, Reyes a une fiche de 6-1 à l’UFC.

Quant à Blachowicz, il vient de remporter deux victoires consécutives contre Luke Rockhold, Ronaldo Souza et Corey Anderson. Le Polonais a une fiche de 9-5 dans l’ensemble de l’UFC et à 37 ans, il aura enfin la chance de se battre pour son premier titre UFC après des années de travail.

Les cotes de paris pour le combat Reyes contre Blachowicz ont été publiées, Reyes ouvrant en tant que favori 2 contre 1 pour devenir le nouveau champion des poids lourds légers de l’UFC.

Selon vous, qui deviendra le nouveau champion des poids lourds légers de l’UFC, Dominick Reyes ou Jan Blachowicz?