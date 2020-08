Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que Jennifer Maia est la prochaine en lice pour combattre la championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko.

Maia a remporté la plus grande victoire de sa carrière à l’UFC à ce jour lorsqu’elle a battu Joanne Calderwood avec un brassard de premier tour à l’UFC Vegas 5. La victoire a amélioré Maia à 3-2 au total à l’UFC, avec des victoires précédentes sur Roxanne Modafferi et Alexis Davis. En battant Calderwood, qui était le prochain dans la file pour combattre Shevchenko avant de prendre ce combat à court préavis, Maia s’est élevée à une position d’élite aux 125 livres féminines.

Bien que la fiche de 3-2 de Maia ne soit peut-être pas suffisante pour mériter une chance au titre dans une autre division, dans une catégorie de poids aussi peu profonde que la division poids mouche féminin de l’UFC, cela suffit apparemment. S’adressant aux journalistes après l’UFC Vegas 5, White a confirmé que Maia obtiendrait le prochain titre contre Shevchenko.

Dana White confirme que Jennifer Maia est la prochaine en lice pour Valentina Shevchenko – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 2 août 2020

Calderwood était censé combattre Shevchenko ensuite, mais a risqué son titre pour cette opportunité à court préavis. Pour que Maia batte le combattant qui devait être le prochain en ligne pour concourir pour le titre, on comprend pourquoi l’UFC irait de l’avant et donnerait à Maia le prochain coup à la ceinture. Là encore, un dossier de 3-2 n’est pas trop impressionnant, et Maia a manqué du poids dans deux de ces combats. Maia a pesé sous la limite de 125 livres pour ce combat contre Calderwood, mais dans l’ensemble, l’UFC risque de lui faire confiance pour gagner du poids.

Mis à part Maia, les autres meilleurs prétendants à 125 livres que Shevchenko n’a pas encore combattus sont Cynthia Calvillo, Lauren Murphy et Jessica Andrade. Calvillo vient de battre Jessica Eye, l’ancienne prétendante au titre n ° 1, de façon dominante le mois dernier, alors elle aurait pu obtenir le titre. Murphy, quant à elle, mène une séquence de trois victoires consécutives et a battu Modafferi lors de son dernier combat. Quant à Andrade, l’ancienne championne des poids paille de l’UFC passe à 125 lb et affronte Eye en octobre.

Cependant, les marieurs de l’UFC comme Maia, une ancienne championne de l’Invicta FC, en tant que prochain challenger pour le titre. Le Brésilien avait l’air incroyable contre Calderwood, vous pouvez donc voir pourquoi l’UFC veut frapper alors que le fer est chaud. Mais sur la base de l’ensemble de son travail à l’UFC et de ses multiples pertes de poids, il est difficile de dire que Maia mérite une chance au titre.

Donnez-vous une chance à Jennifer Maia de bouleverser Valentina Shevchenko?