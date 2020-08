Image: @ufc sur Instagram

Jon Jones restera le champion des poids lourds légers de l’UFC selon Dana White.

Après avoir défendu sa ceinture contre Dominick Reyes à l’UFC 247, Jones est devenu frustré par l’UFC. Il voulait passer aux poids lourds pour combattre Francis Ngannou mais l’UFC n’a pas payé ce qu’il voulait.

Donc, après cela, il a dit qu’il pourrait rester assis pendant quelques années jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veut.

«Je n’ai rien à perdre étant la position dans laquelle je me trouve en ce moment», a déclaré Jones lors de son discours sur le «Wild Ride!». podcast hébergé par Steve-O. «Non, je ne veux pas me battre bientôt. Je n’ai aucun intérêt à me battre à l’UFC tant que je ne suis pas payé ce que je crois valoir. Beaucoup de fans continueront à regarder l’UFC et à soutenir l’UFC et cela ne me pose aucun problème. Je viens de commander moi-même le dernier pay-per-view.

«Mais je pense que c’est vraiment puissant lorsque vous défendez ce que vous pensez être juste. Je pense qu’en fin de compte, l’UFC se rendra compte qu’ils sont têtus. Ils réaliseront qu’ils ont un athlète spécial en moi. Je pense qu’ils finiront par me rencontrer à mi-chemin. »

Après que Jon Jones ait dit cela, beaucoup se sont demandé ce que ferait l’UFC. Certains disent qu’ils devraient réserver un combat pour le titre provisoire. Mais, pour Dana White, il dit qu’ils ressentent toujours les choses avec Jones.

«Vous en savez autant que je sais. La dernière fois, il a dit qu’il ne se battait pas, donc il ne se battait pas », a déclaré Dana White à Barstool Sports. «Nous ressentons cette chose. Quand il sera temps pour lui de se battre, nous verrons.

Bien qu’il se soit battu en février, des personnalités comme Dominick Reyes et Jan Blachowicz ont demandé qu’il soit dépouillé. Mais, pour Dana White, il dit qu’il n’est pas prévu de dépouiller Jon Jones de son titre des poids lourds légers.

«Pas encore», dit-il.

Donc, pour le moment, Jon Jones restera le champion des poids lourds légers, mais pour le moment, il n’a toujours pas de combat prévu.

Que pensez-vous de Dana White qui dit qu’il ne déshabillera pas Jon Jones?