Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il était en pourparlers avec la légende de la boxe Floyd Mayweather pour organiser un autre événement de sports de combat.

White et l’UFC se sont associés à Mayweather en août 2017 pour organiser un superfight de boxe avec la superstar de l’UFC Conor McGregor. L’événement a vendu 4,3 millions de pay-per-views et s’est avéré être un succès retentissant au box-office. Depuis le premier combat Mayweather contre McGregor, il y a eu des discussions sur le fait que l’UFC se connecte à Mayweather pour un autre événement co-promu, mais jusqu’à présent, rien n’est sorti des rumeurs.

S’adressant récemment à TMZ Sports, White a admis qu’il était toujours intéressé par une autre co-promotion avec Mayweather. En fait, White dit qu’il est toujours en pourparlers avec Mayweather pour organiser un autre événement sportif de combat ensemble.

«Floyd et moi avons encore un dialogue et des va-et-vient. Nous sommes toujours intéressés des deux côtés », a déclaré White, ajoutant que la perspective d’une co-promotion est« très possible ».

On ne sait pas pour le moment si l’événement co-promu aurait lieu en MMA ou en boxe, mais de toute façon, White a dit à TMZ qu’il ne voyait plus Mayweather combattre McGregor. White a déclaré que même si Mayweather prendrait ce combat, il a une fois de plus doublé le fait que McGregor est un combattant à la retraite et qu’il n’a pas l’intention de le réserver.

« Non non Non. Je sais qu’il affronterait Conor McGregor, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Conor McGregor est à la retraite », a déclaré White. «Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non.

«Quand je fais des choses en ce moment et que je dirige des affaires, je ne pense même pas à Conor. Conor est à la retraite. À l’heure actuelle, Conor est à la retraite jusqu’à ce que Conor me dise le contraire, je n’essaye pas de me battre pour Conor.

«Il est actuellement à la retraite. Il ne se bat pas. Donc, par mon contrat avec les combattants, je leur dois trois combats par an. Si je ne livre pas trois combats par an, je dois leur payer leur argent. Conor McGregor est à la retraite. »

Aimeriez-vous voir une autre co-promotion entre Dana White et Floyd Mayweather?