Le président de l’UFC, Dana White, a envoyé un message aux «crybabies» qui se sont plaints du classement des jeux vidéo EA UFC 4.

Le nouveau jeu UFC devrait sortir ce mois-ci et en prévision de la sortie du jeu, EA Sports a publié le classement des combattants du jeu. Certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer certains des classements controversés du jeu, parmi lesquels Deiveson Figueiredo est mieux classé dans le jeu que Tony Ferguson, par exemple.

S’adressant à Complex, White a été interrogé sur les critiques des fans. Le patron de l’UFC ne s’est pas retenu, déchirant ceux qui critiquent le classement du jeu vidéo, en particulier en ce qui concerne Figueiredo qui détient un classement dans le jeu plus élevé que Ferguson.

«Écoutez tous les pleurnichards qui pleurent à ce sujet. Ce gars est un champion du monde. Premier combat controversé. Zéro polémique dans le deuxième combat. L’un des combats les plus violents que j’aie jamais vu de ma vie, d’accord? Faites avec. Le gars le mérite », a déclaré Dana White.

Il n’est jamais facile de dresser une liste de classements qui plairont à tout le monde, et depuis qu’EA Sports a commencé à publier les 50 meilleurs classements pour EA UFC 4, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour donner leur deux cents. Mais si les fans pensent que se plaindre à White et à l’UFC à propos du classement va les changer, cela ne sera probablement pas le cas.

EA Sports UFC 4 sort le 14 août sur PlayStation 4 et Xbox One. Les athlètes de couverture devraient être le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya et la superstar des poids welters Jorge Masvidal. Le champion de boxe poids lourd Tyson Fury devrait également apparaître dans le jeu. Ce sera le quatrième jeu de la série EA UFC, après les éditions précédentes du jeu en 2014, 2016 et 2018. Vous pouvez consulter les images de gameplay du nouveau jeu ici.