Aljamain Sterling | Image: .

Après que Petr Yan (15-1) ait été couronné champion du monde des poids coq de l’UFC en battant José Aldo (28-7) à l’UFC 251, Aljamain Sterling (19-3) est l’un de ceux qui se moquent principalement de lui.

«Paper Yan est un champion du papier. Votre CV fait une page, trop mince pour même essuyer vos fesses avec. Il n’a battu un seul gars dans le top 5 de la division. Alors vous savez que je vais pour ça.

Visiblement à la recherche d’un coup de titre. Et d’ailleurs, tout le monde a désigné Sterling comme le prochain à le recevoir à cause de sa séquence de cinq victoires consécutives (trois par décision unanime et deux par remise).

Récemment, comme le collectionne Damon Martin, Dana White a indiqué qu’il serait le prochain adversaire de Yan.

«Dana White est presque prêt à déclarer ENFIN Aljamain Sterling comme le prochain adversaire et challenger de Petr Yan au championnat du monde des poids coq de l’UFC: « Il est plus que possible que ce soit Sterling. »«.

Sachant qu’il aura peut-être une chance d’être couronné, le «Funk Master» réagit ainsi:

«Il était temps!! Bientôt, je viendrai te chercher, mon ami russe.

Il faut également mentionner qu’il y a quelques jours Sterling a mis sur la table une date.

– Salut, Petr Yan, Et en décembre? Je peux signer pour vous pour obtenir votre visa.

– Concentrez-vous sur votre combat ce week-end.

Avec cette réponse, Yan faisait référence à Sean O’Malley comme une blague. à cause de la photo de profil de Sterling.

Petr Yan | Image: USA TODAY Sports