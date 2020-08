Malgré tout ce que Daniel Cormier a dit avant son combat de trilogie avec le champion des poids lourds de l’UFC Stipe Miocic ce week-end à l’UFC 252, le président de l’UFC Dana White ne pense pas que «DC» prendra sa retraite et s’éloignera du sport.

Cormier, qui a fêté ses 41 ans en mars dernier, parle de retraite depuis près de deux ans. L’ancien champion des poids lourds légers et lourds de l’UFC est déjà l’un des meilleurs combattants livre pour livre de l’histoire du sport et n’a tout simplement plus rien à prouver. Avec un concert de commentateur pépère à l’UFC, des responsabilités d’entraîneur et un autre enfant en route, Cormier est prêt à clore ce chapitre de sa vie et à mettre un cap sur sa carrière de MMA ce week-end à l’UFC 252.

Cependant, White n’est pas convaincu que « DC » restera fidèle à ses armes et prendra sa retraite après son combat de trilogie contre Miocic. Il est évident que White voudrait garder Cormier dans les parages étant donné que l’ancien champion de deux divisions est l’un des combattants les plus respectés et les plus populaires du sport aujourd’hui, mais ce n’est pas pourquoi le président de l’UFC jette un doute sur les plans de retraite de «DC». jours hors de l’UFC 252.

Au lieu de cela, White pense que Cormier finira par entrer dans sa propre tête et voudra continuer à se battre pour savoir s’il gagne ou perd son prochain voyage dans la cage.

«Non, ce n’est pas (le combat final de Cormier)», a déclaré White à ESPN plus tôt cette semaine. « Non ce n’est pas. Cela dépendra évidemment de la façon dont le combat se déroulera samedi soir. Si Cormier gagne de façon spectaculaire, ce ne sera pas son dernier combat. Et le connaissant comme je le fais, s’il perd, alors ce sera: «Je ne peux pas sortir comme ça.»

«Vous me connaissez: quand les gens commencent à parler de retraite, je pense qu’ils devraient le faire. Stipe, dont les gens disaient qu’il allait probablement prendre sa retraite après cela aussi, mais il a écrasé cela ce soir, je ne pense pas que l’un ou l’autre devrait prendre sa retraite. Ils sont parmi les meilleurs au monde, et il leur en reste encore beaucoup. Mais nous verrons. Nous verrons comment se déroulera le combat samedi. »

Si Cormier change d’avis et décide de retourner dans l’Octogone dans un proche avenir, White ne sait pas exactement à qui il ferait face. Une victoire à l’UFC 252 pourrait mettre «DC» en place pour un combat de trilogie avec Jon Jones chez les poids lourds ou même un affrontement avec le principal concurrent actuel Francis Ngannou, mais rien n’est sur la table pour le moment.

«Il n’y a pas de plan», a déclaré White. «Je vais regarder le combat samedi, je vais voir qui gagne, puis mardi il y aura une réunion de marieurs, et nous entrerons et commencerons à parler de ce qui va suivre.»

L’UFC 252 se déroulera demain soir (samedi 15 août 2020) en direct sur ESPN + pay-per-view (PPV) de l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, et présentera un co-événement principal des poids coq entre la superstar montante Sean O’Malley et le vétéran Marlon Vera.

