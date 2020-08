Le président de l’UFC, Dana White, a rejeté les spéculations sur un combat croisé potentiel entre la superstar de l’UFC Conor McGregor et la légende de la boxe Manny Pacquiao.

Un combat entre McGregor et Pacquiao a été spéculé pendant des années, depuis que McGregor a combattu Floyd Mayweather. Si McGregor devait un jour combattre Pacquiao, ce serait plus que probablement dans un match de boxe. Même si cela peut sembler ridicule, nous avons vu les chiffres record de Mayweather et McGregor, donc même si cela peut sembler fou à première vue, c’est toujours quelque chose sur lequel les fans et les médias ont spéculé.

La semaine dernière, McGregor a écrit «J’accepte» sur son Twitter, ce qui a généré toutes sortes de spéculations sur ce qu’il voulait dire. White a déclaré que McGregor était d’accord pour un combat contre l’espoir des poids welters Khamzat Chimaev, mais McGregor a été dit plus tard ne pas faire référence à ce combat. Au lieu de cela, il a tweeté «J’accepte» en tagalog, ce qui a généré toutes sortes de spéculations sur ce qu’il voulait dire. Sans surprise, le nom de Pacquiao est apparu puisque lui et McGregor partagent le même groupe de direction.

S’adressant aux médias après l’UFC Vegas 5, White a été interrogé sur la spéculation d’un match McGregor contre Pacquiao, et le président de l’UFC a rapidement rejeté cette idée.

«Je ne me soucie de rien de tout cela», a déclaré Dana White (via MMA Mania).

White a insisté ces dernières semaines sur le fait que McGregor était un combattant à la retraite. Même s’il avait pris sa retraite du MMA, il est toujours sous contrat exclusif avec l’UFC et White devrait approuver McGregor pour un match de boxe. Considérant que White a finalement signé le combat de Mayweather et que l’UFC en a fait beaucoup d’argent, vous ne pouvez pas complètement ignorer la suggestion d’un match entre McGregor et Pacquiao. Mais ne vous attendez pas à ce que cela se produise de si tôt.

Assisteriez-vous à un combat croisé entre Conor McGregor et Manny Pacquiao?