Le président de l’UFC, Dana White, a révélé ce soir une nouvelle passionnante pour les fans de combat lorsqu’il a annoncé que Tony Ferguson avait un combat prévu.

À la suite de l’UFC sur ESPN 15 de ce soir à Las Vegas, White est monté sur le podium lors de la conférence de presse d’après-combat pour partager une mise à jour sur les promotions du tenant du titre intérimaire des poids légers à Ferguson.

«El Cucuy» a été vu pour la dernière fois en action lors de l’événement UFC 249 de mai, où il a subi une dure défaite TKO au cinquième tour contre Justin Gaethje dans sa tentative de récupérer le championnat intérimaire des poids légers de l’UFC.

Désormais complètement talonné de ses blessures de guerre avec «The Highlight», Dana White dit que Tony Ferguson a un combat prévu et que c’est «probablement» contre Dustin Poirier (26-6 MMA).

«Dana White dit que Tony Ferguson a un combat prévu. Sur la question de savoir si Dustin Poirier est l’adversaire: «Probablement». »Via Aaron Bronsteter de TSN.

«The Diamond» est revenu dans la colonne des victoires en juin en remportant une victoire par décision unanime contre Dan Hooker. Cette victoire a été précédée par une défaite de soumission contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 dans ce qui a servi de match d’unification du titre léger.

Pendant ce temps, avant de perdre contre Justin Gaethje en mai, Tony Ferguson avait organisé une incroyable séquence de douze victoires consécutives. Au cours de cette séquence spectaculaire, « El Cucuy » a remporté des victoires d’arrêt contre les notables du MMA Edson Barboza, Kevin Lee, Anthony Pettis et Donald Cerrone.

Si Ferguson et Poirier se heurtent plus tard cette année, le vainqueur pourrait facilement retrouver son chemin vers une opportunité de tir au titre. Les deux hommes sont d’anciens champions par intérim et des scénarios convaincants pourraient être développés en fonction de ce qui se passe entre Khabib et Gaethje et l’UFC 254.

Dustin Poirier détient déjà une victoire sur «The Highlight», et Tony Ferguson n’a toujours pas combattu son rival de longue date à Khabib Nurmagomedov.

Selon vous, qui sortira victorieux si Poirier et Ferguson se jettent plus tard cet automne? Partagez vos pronostics dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 22 août 2020