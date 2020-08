L’une des dernières grandes controverses de UFC est venu quand le commentateur Dan Hardy Il a crié à l’arbitre Herb Dean d’arrêter le combat de Francisco Trinaldo (26-7) avec Jai Herbert (16-2) à Fight Island 3. Tout aurait pu être laissé là et ils ont tous les deux résolu ce qui s’était passé de l’intérieur, mais chacun a fait des déclarations public qui a tout fait exploser. Et maintenant Dana White Il prévient l’analyste, ou toute autre personne faisant un acte similaire, qu’il pourrait être renvoyé. Le président l’a dit lors d’une récente conférence de presse (via BJPenn.com).

Pendant l’UFC Fight Island 3, l’une des erreurs d’arbitrage les plus grossières jusqu’à présent cette année s’est produite, après qu’Herb Dean n’ait pas coupé une rafale de coups de poing. Dans le plus important de la carte préliminaire, Francisco Trinaldo a remporté sa première victoire pour TKO en plus de deux ans, en éliminant l’ancien champion des Cage Warriors, Jai Herbert. C’était le cas au troisième tour, mais l’arbitre du concours était celui qui a pris tous les yeux, en particulier celui de Dan Hardy, ancien lutteur de la compagnie.

«Massaranduba» a connecté un bon coup qui a frappé le front d’Herbert, qui, dans ce qui semblait être une réaction tardive de son corps, était allongé sur la toile quelques secondes plus tard. Les Anglais semblaient terminés au point que Trinaldo choisit de ne pas continuer à le frapper, mais, pour Herb Dean, le combat n’était pas encore terminé. L’arbitre étant prêt à arrêter l’action après ce qui était un renversement très laid, le vétéran de 41 ans a été contraint de livrer quatre autres tirs pour devenir le vainqueur.

«Quelque chose s’est passé à Abu Dhabi lorsque Marc Goddard a été poussé. Je veux que cela soit très clair: si vous travaillez pour moi et que vous vous approchez d’un juge ou d’un arbitre ou de tout type d’officiel, je vous licencierai. Vous perdrez votre emploi. Vous ne travaillerez plus jamais pour moi si vous faites cela. Personne ne peut les approcher. Vous pouvez critiquer les juges, les arbitres, si vous n’êtes pas d’accord avec une décision ou quelque chose du genre. Nous aimons Dan. Il a été ému », c’est ce qu’il a commencé à dire Dana White.

Pour conclure avec ses paroles, le président de UFC Il a déclaré ce qui suit: «Le problème est qu’il est désormais beaucoup plus facile d’interagir avec tout le monde. Des combattants aux arbitres, en passant par les médias, avec tout le monde. Mais si vous travaillez pour moi et que vous vous approchez d’un arbitre, d’un juge ou de tout autre fonctionnaire, je vous licencierai le soir même sur place. Cela ne se reproduira plus jamais ici. blanc Il prévient tout le monde, prenant comme exemple également ce qui s’est passé il y a quelques heures avec le combattant qui a poussé Marc Goddard, arbitre du MMA.