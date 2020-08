Plus tôt cette année, avant que le monde entier ne se moque de cette affaire de coronavirus, le président de l’UFC Dana White et Floyd Mayweather ont conclu un accord pour co-promouvoir les combats ensemble.

« Certaines choses doivent se dérouler, puis je vais commencer à parler à (Al) Haymon peut-être cet été, puis j’aurai quelque chose pour Floyd à l’automne », a déclaré White à ESPN début janvier. «L’argent est en compétition avec Floyd.»

Malheureusement, vous savez ce qui s’est passé ensuite. L’oncle et entraîneur de Floyd, Roger Mayweather, est décédé en mars et presque simultanément, le monde s’est fermé à cause du COVID-19. Avec tout ce qui se passait, le mot était que le retour à l’action de Floyd après sa retraite était annulé. Mais selon Dana White, des discussions sont toujours en cours sur d’éventuels combats.

«Floyd et moi avons encore des dialogues et des va-et-vient», a-t-il déclaré à TMZ Sports. « Nous sommes toujours intéressés des deux côtés. »

« Je sais qu’il affronterait Conor McGregor », a ajouté White. «Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Conor McGregor est à la retraite. Quand je fais des choses en ce moment et que je dirige des affaires, je ne pense même pas à Conor. Conor est à la retraite. À l’heure actuelle, Conor est à la retraite jusqu’à ce que Conor me dise le contraire, je n’essaye pas de me battre pour Conor. «

Le journaliste de TMZ a donné un «Riiiiiight» sarcastique, avant d’ajouter «Et je suis le champion du monde des poids lourds».

« Je suis juste en train de dire », répondit White avec un sourire. «Il est actuellement à la retraite. Il ne se bat pas. Selon mon contrat avec les combattants, je leur dois trois combats par an. Si je ne livre pas trois combats par an, je dois leur payer leur argent. Conor McGregor est à la retraite. »

C’est la réponse standard de Dana White à la question de McGregor: tant que McGregor est techniquement à la retraite, aucun combat n’est acheté à sa manière. Ce qui est une façon folle de traiter avec votre plus grande star, mais pour une raison quelconque, l’UFC semble parfaitement heureux de laisser Conor s’asseoir sur la touche aussi longtemps qu’il le veut … ce qui ressemble exactement au genre de jeu de puissance étrange dont McGregor se plaignait quand il a décidé de «prendre sa retraite» en premier lieu.

Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles Conor McGregor suivrait sa propre voie et organisait un match de boxe avec Manny Pacquiao. La réalité de tout cela reste incertaine. Ce serait certainement un combat énorme pour gagner de l’argent, et la dernière fois que McGregor a décidé qu’il allait organiser son propre méga-combat, il a forcé le combat de Mayweather à exister.

White suspend-il une revanche de Mayweather pour ramener McGregor dans le giron? Est-ce qu’il jette les bases juridiques pour affirmer que de grands combats seraient là pour McGregor si McGregor ne s’était pas retiré? Pour l’instant, nous devrons continuer à garder l’oreille sur le sol et voir si McGregor et l’UFC semblent faire les choses ou se séparer davantage.