Il y a peu de temps, Daniel Cormier a exprimé son incertitude quant à l’avenir de combat de Khabib Nurmagomedov à la suite du décès de son père, Abdulmanap.

Ensuite, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a été réservé pour défendre son titre des poids légers contre Justin Gaethje (22-2 MMA, 5-2 UFC) à l’UFC 254 le 24 octobre, et beaucoup ont été surpris par le calendrier.

Cormier et Nurmagomedov sont de bons amis et coéquipiers à l’American Kickboxing Academy de San Jose. Cormier a vu de première main à quel point la relation entre les Nurmagomedov était étroitement liée, car elle s’étendait bien au-delà d’un père et d’un fils. C’était aussi un entraîneur et un élève, et Nurmagomedov ne pas avoir cette présence à l’approche d’un combat était peut-être trop difficile à dénuder.

Cormier avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle « The Eagle » reviendrait dans l’octogone. Le combat d’unification du titre des poids légers est maintenant officiel avec le champion intérimaire Gaethje, et Cormier a déclaré que c’était une bonne surprise de voir Nurmagomedov se remettre au travail si bientôt.

«J’étais un peu nerveux au début», a déclaré Cormier à MMA Junkie. «Pas nerveux, j’ai été un peu surpris. Après avoir fait le spectacle (pour ESPN en parler), j’avais entendu dire que Khabib cherchait plus à se mettre en route le plus tôt possible. Donc, lorsque l’annonce a été faite, cela ne m’a pas surpris parce que j’avais envie que cela se produise. Mais je pensais qu’il serait absent pendant un moment. Mais rien ne me rend plus heureux que mon champion revenant et défendant sa ceinture.

Cormier a un combat important à venir. Il est prévu de défier Stipe Miocic pour le titre des poids lourds dans une trilogie prévue le 15 août à l’UFC 252. Quel que soit le résultat, Cormier a promis de prendre sa retraite et passera à un rôle à plein temps en tant que diffuseur et analyste.

L’avenir de Cormier consistera à ce qu’il soit au bord de la cage pour commenter certains des plus grands combats que l’UFC mène. L’émotion de regarder Nurmagomedov concourir est cependant difficile à gérer et constituerait également un défi pour rester impartial.

Pour cette raison, Cormier a déclaré qu’il ne serait probablement pas dans le stand de Nurmagomedov contre Gaethje à l’UFC 254.

«Je vais probablement prendre du recul», a déclaré Cormier.