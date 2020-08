L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Daniel Cormier, a confirmé son intention de prendre sa retraite après la défaite par décision unanime de ce soir contre Stipe Miocic à l’UFC 252.

«DC» affrontait Miocic pour une troisième et dernière fois lors de l’événement de ce soir à Las Vegas, le vainqueur remportant le titre très convoité des poids lourds.

Lors de leur première rencontre à l’UFC 226, Daniel Cormier est entré dans l’histoire en éliminant Stipe Miocic dès le premier tour. Cependant, lors de leur deuxième affrontement à l’UFC 241, le natif de Cleveland allait se venger en marquant une victoire au quatrième tour TKO.

Sur ce, un troisième match décisif en caoutchouc a été réservé par les responsables de l’UFC pour déterminer qui est vraiment l’homme le plus méchant de la planète.

Daniel Cormier était catégorique sur le fait que ce combat de trilogie contre Stipe Miocic à l’UFC 252 serait sa dernière victoire ou défaite dans l’Octogone.

Suite à sa décevante défaite par décision unanime face à Miocic ce soir, Cormier n’a pas renoncé à cet engagement.

Découvrez ce que Daniel Cormier avait à dire dans son entretien d’après-combat avec Joe Rogan ci-dessous:

« Ce sera tout pour moi. » Merci pour tout, @DC_MMA. # UFC252 pic.twitter.com/TZCOzJf7sN – UFC (@ufc) 16 août 2020

«Tu sais Joe, je ne suis pas intéressé à me battre pour autre chose que pour des titres et je n’imagine pas qu’il y aura un titre dans le futur, donc ce sera tout pour moi. J’ai fait une longue course, ça a été génial. Je veux dire, je viens de me battre pour mon dernier combat pour un championnat des poids lourds et c’était un très bon combat. Daniel Cormier a expliqué.

«DC» a conclu l’interview en remerciant Rogan et l’équipe de diffusion de l’UFC:

«Joe, j’apprécie mon frère. Merci les gars. Bonne nuit. »

Bien que Cormier semble satisfait de se retirer des combats, le président de l’UFC Dana White ne voit pas cela se produire actuellement.

Le patron de l’UFC a parlé de l’avenir de Cormier lors de la conférence de presse d’après-combat de ce soir.

Pensez-vous que Daniel Cormier raccrochera ses gants pour de bon sur la base de ses commentaires d’après-combat au commentateur de l’UFC Joe Rogan? Partagez vos réflexions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 16 août 2020