Daniel Cormier est convaincu qu’il récupérera la ceinture des poids lourds samedi soir.

Dans l’événement principal de l’UFC 252, Cormier et Miocic devraient avoir leur combat de trilogie où «DC» a clairement indiqué qu’il s’agissait de son combat pour la retraite. Le joueur de 41 ans a également déclaré qu’il prévoyait de lutter encore et encore contre Miocic pour lever la main.

Maintenant, au début de la semaine de combat, Daniel Cormier reste confiant qu’il va lever la main. Mais, il pense qu’il va écraser Miocic.

«Le dernier combat était un bon combat. J’ai bien commencé et il a fait des ajustements et a remporté la victoire. Mais je ne regarde en aucun cas ce combat et je pense qu’il y a des domaines que je ne peux pas résoudre », a déclaré Daniel Cormier sur UFC Embedded. «Je prévois d’utiliser davantage ma lutte, j’ai travaillé toute ma vie pour acquérir ces compétences, et j’ai en quelque sorte abandonné ce combat. Cela signifie-t-il que je vais éliminer ou éviter de frapper? En aucune façon. C’était un combat très compétitif.

«Donc, je ne peux en aucun cas ne pas me tenir debout et combattre Stipe Miocic pendant 25 minutes. La façon la plus intelligente de lever la main est d’utiliser tous mes outils », a poursuivi Cormier. «Je m’attends à un très dur, je m’attends à ce que Stipe soit en grande forme. Je m’attends à ce qu’il croie qu’il va sortir et gagner. La réalité est que je vais l’écraser. Je vais gagner ce combat, je vais faire mon truc comme je l’ai fait tant de fois et lever la main. »

C’est sans aucun doute un combat intéressant avec de nombreux experts déchirés sur qui va gagner. Le combat se déroule également dans l’UFC Apex Octagon de 25 pieds, ce qui devrait donner à Cormier un avantage en raison de sa lutte.

Quoi qu’il en soit, Daniel Cormier est convaincu qu’il prouvera à l’UFC 252 qu’il est le meilleur combattant que Stipe Miocic en récupérant la ceinture des poids lourds.

Pensez-vous que Daniel Cormier va écraser Stipe Miocic à l’UFC 252?