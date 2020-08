Daniel Cormier a été battu et clairement frustré.

Après sa défaite contre Stipe Miocic lors de la trilogie à l’UFC 252, Cormier (22-3 MMA, 11-3 UFC) a confirmé sa retraite. Il a déclaré lors du combat de samedi avec Miocic (20-3 MMA, 14-3 UFC) qu’il allait raccrocher ses gants pour gagner ou perdre. Cela n’a pas été le cas, car il a abandonné une décision unanime lors d’une troisième confrontation compétitive avec son rival.

Avec des émotions vives, Cormier a pris la parole lors de la diffusion de l’UFC 252 immédiatement après le combat et, malgré un effort considérable, a déclaré qu’il avait terminé.

« C’est juste nul d’être sur le côté perdant de deux grands combats et trilogies – c’est une position très triste d’être », a déclaré Cormier à Joe Rogan dans leur entretien d’après-combat. «Mais je vais m’en occuper comme je l’ai fait dans le passé. Je ne suis pas intéressé à me battre pour autre chose que des titres, et je n’imagine pas qu’il y aura un titre dans le futur. Alors ce sera tout pour moi. J’ai eu une longue course. C’est génial. Je viens de me battre pour mon dernier combat pour un championnat des poids lourds, et c’était un très bon combat. C’est ce que c’est. »

Cormier a été transporté dans un hôpital local après son combat avec Miocic après avoir subi une «déchirure» à l’œil gauche, selon Jon Anik sur le post-show ESPN +. Cormier avait été touché dans les trois premiers rounds, mais un coup de poing au troisième round à son œil gauche a causé des dommages. Il a dit à son coin entre les tours qu’il ne pouvait pas voir et a confirmé par la suite qu’il était sérieusement compromis.

«Je veux dire, regarde mes yeux», dit Cormier. «Je ne pouvais même pas (juron) voir le reste du combat. Je ne vois rien de mon œil gauche. C’est noir. C’est ce que c’est. Cela n’a pas d’importance. J’ai dit à Marc (Goddard) qu’il m’avait poussé, mais il a dit qu’il pensait que c’était un coup de poing. Mais après le combat, il a dit: «Ouais, je l’ai vu sur la rediffusion.» Je ne peux tout simplement pas voir de mon œil gauche. Cela n’a pas d’importance, cependant. Peu importe. C’est ce que c’est. »

En dehors du coup d’œil, Cormier a déclaré qu’il se sentait relativement bien dans le combat. Il a été renversé et a presque terminé dans le troisième, mais il a réussi à se ressaisir et à le garder serré sur le tronçon.

Cormier a déclaré que certaines choses dans l’approche de Miocic l’avaient pris au dépourvu, et finalement sa fin de carrière de conte de fées ne s’est pas concrétisée.

«Ce n’était pas très différent», a déclaré Cormier à propos du combat par rapport aux rencontres passées. «Je veux dire, regarde – je ne vois pas. Il a donc fait du bon travail. Il a réussi à me serrer contre le côté de l’octogone pendant de longues périodes, et je crois que cela a séparé ces rounds serrés. … J’avais l’impression que nous allions plutôt bien. Mais quand il obtenait ces positions de corps à corps, il faisait des doubles crochets, ce qu’il n’a pas fait lors des deux premiers combats. Habituellement, nous allions au-dessous, et j’ai pu m’échapper, mais ce soir, il a fait deux sous, alors cela m’a posé des problèmes.