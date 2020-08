Valérie Loureda a encore plus de raisons de danser après sa grande victoire au Bellator 243.

Le poids mouche a signé une extension exclusive de plusieurs années et de plusieurs combats avec la promotion appartenant à ViacomCBS, selon un communiqué de presse. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

«Je suis ravie d’avoir re-signé avec Bellator», a déclaré Loureda dans le communiqué. «Comme je l’ai toujours dit, je suis ici pour montrer au monde le véritable artiste martial que je suis et chasser la ceinture des poids mouches. Je suis né pour ça, je suis un combattant né. »

Loureda a remporté sa troisième victoire sous la bannière Bellator la semaine dernière avec un KO de Tara Graff. Elle a célébré avec une danse d’après-combat qui est rapidement devenue virale; selon Bellator, la finale a recueilli 11 millions de vues sur les plateformes de médias sociaux de la promotion.

Dans une interview cette semaine sur What the Heck, Loureda a parlé du voyage qui a conduit à ce moment et des réactions négatives auxquelles elle a été confrontée pour ses comptes provocateurs sur les réseaux sociaux.

« Je pense que c’était tellement satisfaisant pour moi parce qu’il y avait tellement de discussions négatives avant mon combat », a déclaré Loureda. «Je n’avais pas combattu depuis longtemps, donc ça ressemblait à un truc des médias sociaux, mais je m’entraînais tellement dur.

«C’était vraiment frustrant pour moi d’entendre ce que les gens diraient, les bœufs Twitter que j’avais à propos de mes TikToks et de la façon dont je suis, cela rendait les choses encore plus satisfaisantes, et je devais être encore plus mesquin après mon combat. . »

Ancienne compétitrice olympique de taekwondo et ceinture noire 4e dan, Loureda s’entraîne à partir de la Top Team américaine et compte l’ancienne championne des poids paille Joanna Jedrzejczyk parmi ses coéquipières.