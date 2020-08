Ne regardez pas maintenant, mais Darren Stewart fait son chemin dans la division des poids moyens de l’UFC.

Stewart (12-5 MMA, 5-1 UFC) a perdu ses trois premiers combats officiels à l’UFC, mais après une impressionnante soumission au premier tour de Maki Pitolo samedi soir sur la carte principale de l’UFC sur ESPN + 32, il a maintenant remporté trois des ses quatre derniers et cinq de ses sept derniers.

Pitolo (13-6 MMA, 1-2 UFC) semblait content de faire en sorte que Stewart le poursuive au début, alors qu’il tournait continuellement autour pendant que Stewart le traquait.

Finalement, cependant, Stewart a rattrapé son retard et a instantanément commencé à tirer le meilleur parti de leurs échanges de stand-up. La séquence de fin de combat a commencé lorsque Stewart a esquivé une tentative de poing arrière de Pitolo. Dans le corps à corps qui a suivi, Pitolo a changé de niveau et est allé pour un retrait à deux jambes. Mais Stewart a fait une transition rapide et transparente vers un étranglement à guillotine serré, et ce n’était qu’une formalité avant que Stewart n’obtienne l’arrivée à la marque de 3:41 du premier tour.

«J’ai beaucoup fait cette défense de retrait avec mon équipe», a déclaré Stewart, qui a dédié sa performance à un ami décédé récemment, Jahreau Shepard. «J’ai dit:« Vous savez quoi? Allons y pour ça.’ »

C’était la première victoire de soumission de carrière pour le natif de Londres. Pitolo a perdu deux de ses trois derniers matchs.

Le combat des poids moyens faisait partie de l’UFC sur la carte principale ESPN + 32 à l’UFC Apex à Las Vegas. Il a été diffusé sur ESPN +.

Les résultats UFC à la minute sur ESPN + 32 incluent:

Darren Stewart bat. Maki Pitolo via soumission (étranglement à guillotine) – Round 1, 3:41

Yana Kunitskaya bat. Julija Stoliarenko par décision unanime (30-26, 30-27, 30-27)

Beneil Dariush bat. Scott Holtzman via TKO (coup de poing en arrière) – Round 1, 4:38

Tim Means déf. Laureano Staropoli par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Kevin Holland a vaincu. Joaquin Buckley via TKO (coup de poing) – Ronde 3, 0:32

Nasrat Haqparast bat. Alexander Munoz par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Andrew Sanchez bat. Wellington Turman via KO (coups de poing) – Round 1, 4:14

Gavin Tucker bat. Justin Jaynes via soumission (étranglement arrière nu) – Round 3, 1:43

Youssef Zalal bat. Peter Barrett par décision unanime (30-26, 30-26, 30-27)

Irwin Rivera bat. Ali Alqaisi par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)