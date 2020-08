Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Kamala. Il avait 70 ans. Sa cause de décès est inconnue pour le moment.

Kamala, de son vrai nom James Harris était un incontournable de la WWE pendant des années et a travaillé sur des spectacles mémorables avec de nombreuses légendes. Il a également lutté intensivement dans le sud des États-Unis avant son mandat dans la compagnie de Vince McMahon.

La légende Kamala décède

Il a fait ses débuts en 1978 sous le nom de ring « Sugar Bear » Harris et a amassé plusieurs titres dans plusieurs sociétés. Sa plus grande renommée est venue quand il a introduit une lance sur le ring et était comme Kamala The Ugandan Giant à la WWE.

Le compte Twitter de Wrestling des années 80 a annoncé son décès. Elle a eu des problèmes de santé pendant des années et a dû être amputée de sa jambe gauche en 2011 en raison de l’hypertension et du diabète. En novembre 2017, Kamala a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour éliminer le liquide autour de son cœur et de ses poumons.

Le Chou-fleur Alley Club a rendu un hommage émouvant:

La famille CAC tient à présenter ses condoléances à sa famille, ses amis et ses fans du monde entier pour la nouvelle du décès du légendaire James «Kamala» Harris à l’âge de 70 ans. Repose en paix James.

Il a fait sourire des millions de personnes et les a divertis avec son travail sur le ring et sa musique country à côté. Sa légendaire figurine d’action Hasbro Moon Belly fera également partie de sa légende pour toujours.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Kamala pendant cette triste période.

La famille CAC tient à offrir ses plus sincères condoléances à ses amis et fans du monde entier à la nouvelle du décès du légendaire James «Kamala» Harris à l’âge de 70 ans. Repos en paix James. pic.twitter.com/7p0LUkkU4P – CauliflowerAlleyClub (@CACReunion) 9 août 2020

Nous sommes attristés d’annoncer que Kamala est décédé. RIP ❤️🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Sz50U5kzAU – Lutte des années 80 (@ 80sWrestling_) 9 août 2020

