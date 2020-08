Fraîchement sorti d’une grosse victoire à l’UFC Vegas 5, le meilleur prétendant des poids moyens Derek Brunson espère combattre soit Jack Hermansson ou Darren Till lors de son prochain combat.

Brunson a remporté l’une des victoires les plus impressionnantes de sa carrière à l’UFC à ce jour en terminant le meilleur espoir Edmen Shahbazyan avec un TKO au troisième tour. Brunson était un outsider de +300 pari avant le combat et peu lui ont donné une chance de gagner, mais il a été capable de battre les cotes en utilisant sa lutte pour fatiguer son jeune adversaire, avant de le battre avec le sol et le pilon jusqu’à l’arbitre Herb Dean arrêté le combat au troisième tour.

La victoire sur Shahbazyan maintient Brunson intact dans le top 10 des poids moyens. Il est entré dans le combat classé n ° 8 dans la division des poids moyens de l’UFC, et maintenant il sait qui il veut ensuite. S’adressant aux médias sociaux le lendemain du combat, Brunson a appelé deux adversaires du top 10 dans sa quête pour se rapprocher du tir au titre à 185 livres. Découvrez ce que Brunson a écrit sur son Twitter.

Hermanson ou Til ensuite me semble bien. Les deux sont classés devant moi et aucun combat n’est prévu! @UFC @ AliAbdelaziz00 @danawhite @ Mickmaynard2 – Derek Brunson (@DerekBrunson) 2 août 2020

Hermanson ou Til ensuite me semble bien. Les deux sont classés devant moi et aucun combat n’est prévu! @UFC @ AliAbdelaziz00 @danawhite @ Mickmaynard2

Hermansson est actuellement classé n ° 4 dans la division des poids moyens de l’UFC. Il vient de remporter une énorme victoire au premier tour contre Kelvin Gastelum sur Fight Island et a remporté cinq de ses six derniers combats au total. Quant à Till, il vient de perdre sa décision face à Robert Whittaker sur Fight Island, mais avait battu Gastelum avant cela. Till, cependant, a blessé son MCL dans le combat contre Whittaker et sera probablement absent au moins six semaines avant de pouvoir s’entraîner.

Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, est sur le point de défendre sa ceinture contre le meilleur prétendant Paulo Costa à l’UFC 253 en septembre, et le prétendant n ° 1 de la division sera sur la ligne entre Jared Cannonier et Robert Whittaker à l’UFC 254 en octobre. Cela signifie que des combattants tels que Brunson et Hermansson vont probablement devoir prendre un autre combat ou deux avant d’obtenir ce titre. Une paire entre Brunson et Hermansson, par conséquent, a beaucoup de sens sur la base du classement actuel des poids moyens.

Aimeriez-vous voir Derek Brunson combattre Jack Hermansson ou Darren Till ensuite?